«Я не боюсь быть некрасивой» – актриса русского драмтеатра

Ульяна Апрельская заявила о себе в профессии еще будучи студенткой, когда исполнила роль нежной и трепетной Лидочки в спектакле «Свадьба Кречинского». Обладательница широкого актерского диапазона рассказала корреспонденту Kazpravda.kz об эволюции женских образов и искусстве видеть красоту в деталях

Фото из личного архива Ульяны Апрельской

Более двух десятков сыгранных ролей, участие в республиканских и международных театральных фестивалях, многочисленные гастроли, а также музыка, поэзия, фотография и педагогика – все это об актрисе Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького Ульяне Апрельской.

За 18 лет творческой деятельности она многое уже успела и продолжает совершенствоваться, чтобы радовать публику своим многогранным талантом.

Музыкальная терапия

В актерскую профессию девушку привела любовь к музыке. В 2006 году после окончания музыкальной школы в родном Степногорске она приехала в столицу. После встречи с будущими мастерами только открывшегося в КазНАМ театрального факультета произошел переломный момент, который полностью изменил ее судьбу.

«Музыка с детства была моей отдушиной для сердца и души и мощной психотерапией. Будучи усердным ребенком могла по пять часов играть на фортепиано днем, а вечером засыпала под звуки аудиокассет. В третьем классе состоялся мой первый сольный концерт с серьезной программой. Меня отправляли на областные конкурсы. У меня на память даже сохранились оцифрованные видеокассеты, где на кадрах маленькая девочка смело и бесстрашно поднимается на сцену и идет к огромному роялю. Я до сих пор играю дома и в театре на фортепиано, которое никуда не исчезло из моей жизни. В общем, мне повезло с педагогами как в школе, так и в КазНУИ. Благодаря педагогам, которые заразили нас профессией, студенческие годы прошли прекрасно. Сергей Федорович и Наталия Ивановна Матвеевы прекрасно дополняли друг друга. На первом курсе стало понятно, что артистам важно уметь подстраиваться, проявлять гибкость, быть пластилином в руках режиссеров», – пояснила актриса.

С 2007 года девушка вошла в состав труппы старейшего столичного театра, где блистала в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Ханума» «Женитьба», «Гроза», «Евгений Онегин. Сцены из романа. Наши дни» и других постановках, чем сразу привлекла внимание зрителей. По ее словам, служение Мельпомене можно сравнить с духовной миссией.

«Рабочий график актеров зависит от конкретных постановок и режиссеров, распределяющих роли. У нас небольшая труппа, у всех артистов достаточно плотная занятость. Что касается того, как построены будни, то это интереснейший репетиционный процесс. Актеры трудятся шесть дней в неделю, понедельник - выходной. Если есть вечерний спектакль, то надо заранее подготовится, нанести грим, сделать прически. Если это сложные, многочисленные по занятости постановки, то мы приходим заранее и повторяем сложные сцены, песенные отрывки, вокальные номера, особо острые моменты, которые должны четко прозвучать со сцены. Мы не имеет права на ошибку, так как хотим, чтобы люди пришли в театр и увидели чудо без всякой фальши. Нам педагоги говорили о том, что когда идешь в эту профессию, то как-будто подписываешь контракт и уже себе не принадлежишь. Артисты по призванию, как монахи, отказываются от мирской жизни. Я немного утрирую, но, по сути, это так. У каждого есть семья, бытовые проблемы, заботы, но главным остается сердце, которое бьется в храме искусства», – говорит она.

«От «Грозы» до «Вишневого сада»

В 2022-м году Ульяне Апрельской вручили главный приз в номинации «Лучшая женская роль» на республиканском театральном фестивале. Образ Катерины в спектакле «Гроза» сложен не только в физическом, но и в эмоциональном плане.

«В таком литературном материале халтура не пройдет, так как надо быть внутренне наполненным на сцене. Изначально все находится в состоянии относительного покоя, нет никаких подозрений о суициде. Конечно, есть определенные проблемы в семейной жизни у героини. Однако сразу и не догадываешься о таком трагическом финале. Казалось бы, мою героиню растили в любви и взаимопонимании, но потом она встретилась с полным непониманием, унижением и пренебрежением своих желаний. Она не хотела жить, так как это была бы мука. Атмосфера нелюбви способна искорежить жизнь человека. Такой поступок подарил ей ощущение глотка свободы. Казалось бы, сегодня она могла бы подать на развод и выйти из этих отношений, но раньше так нельзя было все устроить. Мой одиннадцатилетний сын в этом сезоне впервые посмотрел «Грозу», раньше я боялась его приводить на эту постановку. Надо было видеть его глаза, когда он встретил меня возле служебного входа, бросился ко мне на встречу и начал меня обнимать после спектакля», – вспоминает Ульяна.

Возраст не обманешь

Также актриса добавила, что ее привлекают психологически сложные персонажи.

«Мой карьерный путь сложился так, что я никогда не была обделена ролями. Мне интересно играть острохарактерных героев, что противоречит психофизическому состоянию. В таких случаях непонятно как подступиться к роли. Я не боюсь быть некрасивой на сцене, мне кажется, что это правильный взгляд на профессию. Важно быть не красивым актером на сцене, а содержательным. В этом и заключается обаяние. Когда литовский режиссер Йонас Вайткус приехал поставить спектакль «Отец» по произведению Горького и на первой встрече с труппой спросил о наших пожеланиях. Тогда невзначай сказала, что хотела бы сыграть горбатую девушку Любу. По задумке у старшей из сестер была странная прическа, впалые глаза, болезненный вид. Она была несуразная, озлобленная, как птица. Я зацепилась за эту фразу и искала в пластике что-то острое. Ее угнетало, что она как женщина она не сможет познать любовь из-за физических недостатков. В итоге из-за внешних характеристик решила закрыться в собственном мирке», – отметила собеседница.

Впрочем, особое место в театральном репертуаре занимает русская классика.

«Режиссер Юрий Квятковский при возобновлении спектакля «Евгений Онегин» попросил читать финальный ответный монолог Татьяны по-другому. Он увидел в ней самурая, который незаметно уходит и делает харакири. Она произносит эти слова для себя, но не хочет его вернуть в ту ситуацию, порицать и стыдить Онегина. У нее внутри как-будто натянутая струна, которая вибрирует, не издает звуков и может порваться в любую минуту. Это совсем другая краска. Не понимаю, мучаюсь, нахожусь в поиске. Прямой путь мне неинтересен. В первой версии постановки мы предпочли остановиться на обвинительном тоне. Да, чувство осталось, но она простила возлюбленного и смирилась с обстоятельствами. В этом и есть величие пушкинского романа, который не всегда понятен современным школьникам. Кроме того, такое переключение есть и в пьесе «Вишневый сад». Моя героиня Любовь Андреева Раневская бросила детей, промотала состояние в Париже, но я также должна ее оправдать и понять, как у человека произошел слом. Почему она несчастна в этом? С одной стороны она вызывает порицание, а с другой человеческую жалость», – констатировала собеседница.

По ее словам, если актеры репетируют с удовольствием, погружаются в материал целиком и им понятен и близок режиссерский взгляд, то тогда на выходе результат превосходит все ожидания.

«С молодым режиссером Рачей Махатаевым мы создали три спектакля: «Гроза», Гоголь. Петербург» и «Вишневый сад». Нашей труппе было комфортно работать с ним. Он такой глубокий, начитанный, горящий своим делом человек. Мне нравятся такие увлеченные прфоессией люди. Сейчас в сложном современном мире легко поддаться искушению и пойти по другой дорожке зарабатывания денег, когда это становится главным, а не духовность. Он выбрал другую дорогу и собирает команду единомышленников. Это вызывает большое уважение и восхищение», – сказала она.

Ульяна считает, что с годами надо легко отпускать роли, неподходящие по возрасту.

«Некоторым артисткам нравится долго застревать в периоде молодости. Молю Бога, чтобы этот момент миновал. Всему свое время. У меня уже были Джульетта, Татьяна, Катерина, в свое время я их отпущу и передам молодежи с удовольствием. Я не буду целятся за прошлые проекты. Надо получить удовольствие и идти дальше. Понятно, что все мы занимаемся внешними данными. Это часть нашей профессии, но надо адекватно наблюдать отражение в зеркале. Если эти роли отходят от тебя, то нельзя за них держаться. Ужасно, когда сорокалетние актрисы играют молоденьких девушек, пытаются говорить звонкими голосами. Вся эта история выглядит печально. Возраст не обманешь», – уточнила актриса.

Вместе с тем, мы поинтересовались ее мнением по поводу того, как изменился женский образ на театральных подмостках за последние годы.

«Время диктует новые условия. Невозможно отрицать того, что произошло с правами женщин за последние 100 лет. Если Анна Каренина в брюках раньше шокировала людей, то сейчас публике понятен выразительный образ Светланы Фортуны в постановке Агнюса Янкявичюса. Она берет топор и прорубает руками свою судьбу, не надеясь на мужское плечо, которое находится рядом. Так мы отходим от привычного понимания хранительницы очага, которая вынуждена молчать, находясь рядом с мужем. У дам возникают собственные желания и амбиции, что и иллюстрирует литературный материал. В силу профессии мне нравится разное. Иногда хочется побыть дома, приготовить вкусные блюда, а иногда возникает желание поработать, поучаствовать в новых проектах. Рада, что все получается совмещать, ведь счастье в гармонии», – добавила она.

ИИ заменит театр?

Как известно, психологическая потребность в искусстве связана со стремлением людей понять окружающий мир, поэтому в театре нужны самые разные типажи.

«Если все будут одинаковы, то люди больше станут походить на роботов. В театр надо прийти, чтобы как в храме отслужить службу. После окончания спектакля с человеком должна произойти внутренняя трансформация. Театр не для отдыха. Конечно, в рамках комедии бывают меланхоличные моменты, драматические, трогательные отрывки с переходами, но не надо выводить театр в рамки развлечений. Его основная функция гораздо шире. Наша главная задача состоит в том, чтобы зритель не ушел пустым, провел внутренний анализ и сделал для себя соответствующие выводы», – заверила исполнительница.

Также она предположила, что в век развития информационных технологий театр способен приобрести статус элитарного искусства.

«Можно ли поговорить о возможностях замещения в принципе всего старого искусственным интеллектом? Мне кажется, это скользкая дорожка. Наверное, он в этом смысле станет более элитарным, потому что искусственный интеллект предлагает готовый результат. Это путь наименьшего сопротивления, а настоящие произведения искусства должен создавать человек. Возможности человеческого мозга до конца не изучены, поэтому непонятно, как его можно заменить. Мне кажется, что даже текст, написанный искусственным интеллектом, не будет настолько совершенным и оригинальным. Он мертвый, а нам нужен живой материал. Человек тоже собирает из готового, но даже копируя, привносит личное отношение», – уточнила собеседница.

Игровые коммуникации

Кроме того, Ульяна Апрельская выразила готовность к творческим экспериментам и подчеркнула важность взаимосвязи со зрителями.

«Как правило, упражнение эффективно, пока оно не получается. Также в мучительном поиске роль складывается не сразу. Когда без напряжения видишь готовую картину, то не растешь в профессиональном плане, а выдаешь что-то из прошлого опыта. Всегда интересно пробовать что-то новое, чтобы вызвать удивление публики. Для этого надо изучать свои возможности. Когда при создании образа используются одинаковые краски, то происходит деградация. Нельзя искать легких путей, может быть это мазохизм в какой-то степени. Мне хочется сыграть какую-нибудь сложную острохарактерную роль в комедийном жанре», – заключила актриса.

Как оказалось, классика актуальна в любые времена, а современные пьесы ограничены по проблематике. Они могут быть актуальны на короткое время. В этом плане Ульяну привлекают пьесы Чехова, Шекспира, Мольера. В текущем сезоне планируется много ярких премьер. Между тем, артисты с богатым внутренним миром способны тонко передать эмоциональное состояние героев и погрузить зрителей в иную реальность.