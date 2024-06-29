Yandex Qazaqstan заплатил более 23 миллиардов тенге налогов в Казахстане в 2023 году Статьи 29 июня 2024 г. 6:30 84 Рустем Алиев Сумма выплат в республиканский бюджет страны была озвучена глобальным CEO Яндекса Даниилом Шулейко на фестивале технологий Yandex Qazaqstan Day. В стране компания представляет более десяти различных сервисов, включая поиск, городские сервисы, облачные и геосервисы, развлекательные и образовательные проекты. По словам Даниила Шулейко, Yandex Qazaqstan планирует расширять свою деятельность в стране, развивать существующие сервисы и запускать новые, а также оказывать активную поддержку проектам в социальной, образовательной и культурной сферах в Казахстане. Кроме того, компания намерена расширить локальный штат сотрудников. #налоги #бюджет #яндекс #Yandex #Yandex Qazaqstan