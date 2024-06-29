Yandex Qazaqstan заплатил более 23 миллиардов тенге налогов в Казахстане в 2023 году

В стране компания представляет более десяти различных сервисов, включая поиск, городские сервисы, облачные и геосервисы, развлекательные и образовательные проекты.

По словам Даниила Шулейко, Yandex Qazaqstan планирует расширять свою деятельность в стране, развивать существующие сервисы и запускать новые, а также оказывать активную поддержку проектам в социальной, образовательной и культурной сферах в Казахстане.

Кроме того, компания намерена расширить локальный штат сотрудников.