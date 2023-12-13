Зачем спасать Пушкина?

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Елена Ульянкина

В Темиртауском театре для детей и юношества впервые поставили моноспектакль.

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ТЮЗ можно назвать самым смелым экс­периментатором среди карагандинских театров. Здесь не боятся ставить пьесы современных драматургов, поднимать злободневные темы, пробовать новые жанры. Недавно в репертуаре театра появился первый моноспекталь, поставленный по пьесе Михаила Хейфеца «Спасти камер-юнкера Пушкина». Главную и единственную роль в нем играет актер Олег Керимов.

Автор обозначает свое произведение как «историю одного несостоявшегося подвига». Сюжет построен на монологе главного героя – простого питерского парня Михаила Питунина. Он рассказывает зрителям о своей жизни, которая неразрывно связана с Александром Сергеевичем. Сначала – в детском саду, в школе и армии – Питунин очень не любит поэта: его постоянно заставляют учить и читать стихотворения Пушкина. «Вот убили его – и правильно сделали! Раньше еще надо было!» – восклицает Миша в сердцах.

А потом главный поэт золотого века, «наше все» выручает своего читателя в сложных жизненных ситуациях. Михаил начинает изучать биографию Пушкина, анализирует его дуэли, которых было больше двадцати, и ищет варианты, как спасти поэта от гибели. Он даже готов, совершив путешествие в прошлое, заслонить Александра Сергеевича от пули Дантеса, но погибает сам – от рук питерских бандитов.

– Я выбрал это произведение, потому что в следующем году мы будем отмечать 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это одна причина, – говорит режиссер-постановщик Александр Чупин. – Вторая – это юбилей, который отметил наш артист Олег Керимов. Ему исполнилось 50 лет. Подбирая материал, я хотел, чтобы он соответствовал характеру Олега и «прошел» те временные отрезки, которые пережил актер – это и советское время, и тяжелые 90-е годы XX века.

Александр Чупин отмечает, что моноспектакль – сложный для актера жанр. Ему нужно запомнить большой объем текста, но не декламировать его, а вести диалог со зрителем. Что же хотят сказать ему постановщики моноспектакля?

– Мне хочется, чтобы кто-то из зрителей пришел после спектакля домой, открыл томик Пушкина или Лермонтова, Цветаевой или Ахматовой, Толстого или Достоевского и начал читать, – отмечает режиссер-постановщик Темиртауского ТЮЗа. – Хочется, чтобы люди вернулись к классике. Чтобы мы приблизились к искусству и несли прекрасное в своей душе, невзирая на то, что происходит в жизни и что показывают по телевизору.

#дети #ТЮЗ #Пушкин #моноспектакль

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