Задача – диверсифицировать экономику

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Дастан Акебаев, директор Центра аналитического сопровождения АО «Институт экономических исследований»

В 2024 году рост ВВП Казахстана составил 4,8%. Но еще по итогам девяти месяцев данного отчетного периода, когда ВВП отмечался на уровне 4%, перед Правительством преимущественно стояла задача по диверсификации экономики.

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Речь, конечно же, об обрабатывающей промышленности, которая за последние 10 лет показывала рекордный рост в 5,9%. Также о сельском хозяйстве и, безусловно, о транс­портной логистике. Само собой, о торгово-экономическом балансе.

Но говоря об этих направлениях, следует учитывать внешние факторы, которые негативно влияли и влияют на динамику и темпы роста. Один из таких – обязательства по ОПЕК+, которые снизили объемы добычи нефти на 2,7 млн баррелей. Также следует помнить, что экономика республики работает в условиях санкционных ограничений, введенных в отношении ряда наших ключевых партнеров, что также отражается на темпах экономического роста.

Теперь по упоминавшимся планам, которые были комп­лексными. Если резюмировать все это, можно сказать, что в основном вся деятельность была направлена на привлечение инвестиций. Например, было озвучено, что необходимо либерализировать энергетический сектор. Это инфраструктура, инженерные договоры, свет, вода, газ и так далее. Что и в дальнейшем также подразумевает привлечение инвестиций.

Наряду с этим вновь подчеркнута необходимость планомерного развития транспортных коридоров, транспортных маршрутов, укрепления транспортного потенциала республики. Это также предусматривает привлечение инвестиций. И вообще, без самопривлечения инвестиций диверсификация экономики не состоится.

Сейчас, если смотреть по итогам проделанной работы за 2024 год, Правительство отчиталось в том, что были решены проблемы по 115 инвестиционным проектам на общую сумму 50 млрд долларов. Но мы слышали, как Глава государства сказал, что привлечено ПИИ на 36% меньше, чем годом ранее. С этим надо разобраться, обеспечить эффективную координацию по привлечению прямых
иност­ранных инвестиций. Тем самым Президент отметил, что отсутствие надлежащей координации в деятельности между разными госорганами замедляет процесс эффективности привлечения инвестиций и в этом плане, конечно же, Президентом отмечена необходимость качественной проработки данного вопроса.

По налоговой реформе необходимо отметить самый важный момент: она не нацелена на механическое повышение налогов. На расширенном заседании четко прозвучало: если мы повышаем НДС, то снижаем нагрузку на фонд оплаты труда. Конкретику пусть определяют в Правительстве. Плюс второй важный момент, который необходимо отметить. По словам заместителя Премьер-министра, которые, кстати, еще никто из экспертов убедительно не оспорил, на данный момент НДС платят фактически 4% предприятий.

Получается, данная реформа не нацелена механически на повышение НДС, скорее на увеличение охвата его взимания для обеспечения прозрачности цепочки взаимозачета. Но конкретные параметры этого механизма, повторюсь, предстоит еще обсудить.

#экономика #Правительство #ВВП

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