Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) статью 13 дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) осуществляют совместно с молодежными ресурсными центрами информационно-разъяснительную, консультативную работу с молодежью по вопросам охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи, опасности игромании (лудомании);»;

2) в заголовок статьи 79 поправка вносится в текст на казахском языке, текст на русском языке не изменяется.

2. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О правовом положении иностранцев»:

часть вторую статьи 4 после слов «и членов их семей,» дополнить словами «иностранцев, обладающих востребованными профессиями, перечень которых утверждается уполномоченным органом по вопросам миграции населения,».

3. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «О государственной адресной социальной помощи»:

1) в статье 1:

подпункты 1), 1-1), 1-2) и 1-3) изложить в следующей редакции:

«1) Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Государственная корпорация) – юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан для оказания государственных услуг, услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услуг субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с законодательством Республики Казахстан, организации работы по приему заявлений на оказание государственных услуг, услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий, услуг субъектов квазигосударственного сектора и выдаче их результатов услугополучателю по принципу «одного окна», а также обеспечения оказания государственных услуг в электронной форме, осуществляющее государственную регистрацию прав на недвижимое имущество по месту его нахождения;

1-1) ассистент – работник центра занятости населения, выполняющий функции по оказанию содействия консультанту по социальной работе и акиму поселка, села, сельского округа в проведении консультации, собеседования, а также мониторинга выполнения обязательств по социальному контракту;

1-2) консультант по социальной работе – работник центра занятости населения, осуществляющий содействие в назначении адресной социальной помощи и выходе малообеспеченного лица (семьи) из ситуации, обусловленной нахождением его (их) за чертой бедности;

1-3) социальный контракт – соглашение, определяющее права и обязанности сторон, об участии в активных мерах содействия занятости между гражданином Республики Казахстан либо кандасом из числа безработных, отдельных категорий занятых лиц, определяемых Правительством Республики Казахстан, а также иных лиц в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О занятости населения», и центром занятости населения, а в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О занятости населения», с физическими и юридическими лицами, вовлеченными в организацию активных мер содействия занятости, а также об оказании государственной адресной социальной помощи;»;

подпункт 3-2) исключить;

2) пункт 7 статьи 2 исключить;

3) статью 3 дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:

«1-1. Представление заявления о назначении адресной социальной помощи не требуется при ее назначении через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах».

При назначении адресной социальной помощи в проактивном формате днем обращения считается день получения согласия лица (семьи) на проведение обследования материального положения лица (семьи).

1-2. Для оказания адресной социальной помощи с согласия лица (семьи) участковой комиссией проводится обследование материального положения лица (семьи).»;

4) статьи 4-1 и 4-2 исключить;

5) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

«Статья 5-1. Компетенция Государственной корпорации

Государственная корпорация:

1) обеспечивает своевременную выплату адресной социальной помощи;

2) формирует ежемесячную потребность выплат и графики выплат адрес­ной социальной помощи, направляет в соответствующий уполномоченный государственный орган заявки о потребности средств на выплату адресной социальной помощи.»;

6) в статье 7:

пункт 1-1 изложить в следующей редакции:

«1-1. На период назначения адресной социальной помощи на каждого ребенка в возрасте от одного года до шести лет включительно выплачивается ежемесячная дополнительная выплата в размере 1,5 месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.»;

в части первой пункта 4 слова «, в том числе предоставление гарантированного социального пакета,» исключить.

4. В Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года «О государственных пособиях семьям, имеющим детей»:

1) в абзаце третьем подпункта 1) статьи 1 слова «одного года» заменить словами «полутора лет»;

2) в пункте 5 статьи 5 слово «двенадцать» заменить словом «восемнадцать»;

3) в пунктах 1 и 2 статьи 8 слова «одного года» заменить словами «полутора лет».

5. В Закон Республики Казахстан от 27июля 2007 года «Об образовании»:

в подпунктах 5-2) и 5-3) статьи 4 слова «двадцати девяти лет» заменить словами «тридцати пяти лет».

6. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»:

в абзаце третьем части второй пунк­та 1 статьи 15 слова «тридцати пяти» заменить словом «сорока».

7. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения»:

1) в подпункте 12) статьи 1 слово «переселяющийся» заменить словом «переселившийся»;

2) статью 11 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) утверждает перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и порядок его формирования;»;

3) подпункт 4) части первой статьи 49 дополнить словами «, иностранцев, обладающих востребованными профессиями, перечень которых утверждается уполномоченным органом по вопросам миграции населения».

8. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан»:

в пункте 1 статьи 15:

в подпункте 21) слова «реализацию государственной молодежной политики,» исключить;

дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:

«21-1) уполномоченный орган по вопросам государственной молодежной политики – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере государственной молодежной политики;».

9. В Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»:

1) подпункт 28) статьи 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«В качестве агента по исчислению (начислению), перечислению единого платежа за работников рассматриваются налоговые агенты, определенные в соответствии со статьей 776-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).»;

2) в пункте 2 статьи 4:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Государственная базовая пенсионная выплата предоставляется:

с 1 января 2023 года – при наличии десяти и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии в размере 60 процентов от величины прожиточного минимума с увеличением ее размера за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2 процента, но не более 100 процентов от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

с 1 января 2024 года – при наличии десяти и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии в размере 65 процентов от величины прожиточного минимума с увеличением ее размера за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2 процента, но не более 105 процентов от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

с 1 января 2025 года – при наличии десяти и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии в размере 70 процентов от величины прожиточного минимума с увеличением ее размера за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2 процента, но не более 110 процентов от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

с 1 января 2026 года – при наличии десяти и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии в размере 70 процентов от величины прожиточного минимума с увеличением ее размера за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2 процента, но не более 118 процентов от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

с 1 января 2027 года – при наличии десяти и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии в размере 70 процентов от величины прожиточного минимума с увеличением ее размера за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2 процента, но не более 120 процентов от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Размер назначенной государственной базовой пенсионной выплаты ежегодно пересчитывается в соответствии с частью второй настоящего пункта.»;

3) в подпункте 9-2) статьи 7 слова «одного года» заменить словами «полутора лет»;

4) абзацы восьмой – одиннадцатый части второй пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«с 1 января 2028 года – по достижении 61,5 года;

с 1 января 2029 года – по достижении 62 лет;

с 1 января 2030 года – по достижении 62,5 лет;

с 1 января 2031 года – по достижении 63 лет.»;

5) в пункте 3 статьи 16 слова «46-кратного» заменить словами «55-кратного»;

6) в подпункте 16) пункта 1 статьи 20 слова «одного года» заменить словами «полутора лет»;

7) статью 24 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Включенные в единый платеж суммы удержанных обязательных пенсионных взносов перечисляются в Государственную корпорацию агентами по исчислению (начислению), перечислению единого платежа в сроки, установленные пунктом 5 статьи 776-4 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Порядок уплаты, перечисления и распределения, а также возврата единого платежа определяется центральным исполнительным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, а также уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, и уполномоченными государственными органами по государственному планированию, в области здравоохранения и области цифрового развития.»;

8) в статье 25:

в частях первой и третьей пункта 2, подпунктах 2) и 3) части первой пункта 3 слова «одного года» заменить словами «полутора лет»;

пункт 4 дополнить частью седьмой следующего содержания:

«Для плательщиков единого платежа, указанных в главе 89-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), доля обязательных пенсионных взносов в ставке единого платежа составляет:

с 1 января 2023 года – 50,0 процента;

с 1 января 2024 года – 46,5 процента;

с 1 января 2025 года – 42,0 процента;

с 1 января 2026 года – 40,3 процента;

с 1 января 2027 года – 38,8 процента;

с 1 января 2028 года – 38,0 процента.»;

9) абзацы седьмой – десятый части второй пункта 13 статьи 60 изложить в следующей редакции:

«с 1 января 2028 года – 53,5 года;

с 1 января 2029 года – 54 лет;

с 1 января 2030 года – 54,5 года;

с 1 января 2031 года – 55 лет;».

10. В Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года «О государственной молодежной политике»:

1) в статье 1:

в подпунктах 1), 2) и 3) слова «двадцати девяти лет» заменить словами «тридцати пяти лет»;

подпункт 4-1) изложить в следующей редакции:

«4-1) социальные услуги для молодежи – информационно-консультативная помощь в реализации проектов и программ, направленных на поддержку молодежи;»;

дополнить подпунктами 4-2), 4-3), 4-4) и 5-1) следующего содержания:

«4-2) молодежные трудовые отряды – объединения молодежи в рамках мероприятий по организации временного трудоустройства;

4-3) специалист по работе с молодежью – специалист, осуществляющий мероприятия, направленные на поддержку личностного и социального развития молодежи, имеющий необходимую квалификацию, соответствующую типовым квалификационным характеристикам;

4-4) работающая молодежь – граждане Республики Казахстан, не достигшие возраста тридцати пяти лет, освоившие образовательные учебные программы общеобразовательных школ и (или) организаций технического и профессионального и (или) послесреднего, и (или) высшего, и (или) послевузовского образования и осуществляющие трудовую деятельность;»;

«5-1) индекс развития молодежи в Республике Казахстан (далее – индекс развития молодежи) – сводный индекс для анализа реализуемой государственной молодежной политики и уровня развития молодежи по основным направлениям: образование, здоровье и благополучие, занятость и возможности, политическое участие, гражданское участие, досуг, безопасность;»;

в подпункте 9) слова «, избранных на региональных форумах» исключить;

дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) временно неустроенная молодежь – часть молодежи вне сферы занятости и образования, которая временно не работает, не обучается в организациях образования или не проходит профессиональную подготовку, переподготовку.»;

2) в статье 4:

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) повышение уровня правовой культуры молодежи;»;

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) формирование у молодежи нетерпимости к проявлениям коррупции;»;

в подпункте 9) слова «досуга и отдыха» заменить словами «просвещения и досуга»;

дополнить подпунктами 10) и 11) следующего содержания:

«10) повышение цифровой грамотности молодежи;

11) развитие волонтерской деятельности молодежи.»;

3) статью 6 дополнить подпунктами 11-1), 12-2), 12-3) и 13-1) следующего содержания:

«11-1) разрабатывает и по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду утверждает типовые квалификационные характеристики специалистов по работе с молодежью;»;

«12-2) разрабатывает и по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду утверждает правила создания, организации, обеспечения молодежных трудовых отрядов, а также проведения мониторинга их деятельности;

12-3) разрабатывает и утверждает правила внедрения и применения индекса развития молодежи;»;

«13-1) организует и проводит информационно-разъяснительную работу с временно неустроенной молодежью о механизмах реализации государственной молодежной политики;»;

4) статью 10 дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) следующего содержания:

«4-1) осуществляет формирование, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по вопросам трудовой занятости молодежи;

4-2) содействует трудоустройству временно неустроенной молодежи;»;

5) в статье 12:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) осуществляет комплекс мер, направленных на организацию культурного просвещения и досуга молодежи;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет формирование, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа, направленного на поддержку молодежных инициатив по вопросам культуры;»;

6) дополнить статьей 14-1 следующего содержания:

«Статья 14-1. Компетенция уполномоченного органа в сфере межэтнических отношений

Уполномоченный орган в сфере межэтнических отношений в пределах своей компетенции:

1) реализует государственную молодежную политику;

2) осуществляет разъяснительную работу среди молодежи по укреплению межэтнического согласия и толерантности;

3) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по укреплению межэтнического согласия и толерантности;

4) осуществляет формирование, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по вопросам укрепления межэтнического согласия и толерантности среди молодежи;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;

7) в статье 19:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы в пределах своей компетенции:

1) реализует государственную молодежную политику;

2) обеспечивает проведение мониторинга и оценки потребностей молодежи для выявления и решения актуальных проблем, повышения эффективности реализации государственной молодежной политики;

3) обеспечивает предоставление технического и профессионального, послесреднего образования, а также повышение квалификации для временно неустроенной молодежи;

4) обеспечивает реализацию политики занятости и трудоустройства молодежи, организует мониторинг рынка труда и практики трудоустройства молодых специалистов;

5) содействует развитию волонтерской деятельности молодежи и молодежного самоуправления;

6) создает молодежные ресурсные центры, обеспечивает и координирует их деятельность;

7) обеспечивает проведение регионального форума молодежи;

8) принимает меры по укреплению казахстанского патриотизма, межконфессионального согласия и межэтнической толерантности;

9) создает, организует, обеспечивает молодежные трудовые отряды, а также проводит мониторинг их деятельности;

10) обеспечивает проведение мероприятий по реализации индекса развития молодежи;

11) разрабатывает и реализует за счет бюджета программы по предоставлению льготного арендного жилья без права выкупа и (или) приватизации для молодежи с учетом приоритетов развития соответствующей административно-территориальной единицы;

12) осуществляет в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Местный исполнительный орган района (города областного значения) в пределах своей компетенции:

1) реализует государственную молодежную политику;

2) обеспечивает проведение мониторинга и оценки потребностей молодежи для выявления и решения актуальных проблем, повышения эффективности реализации государственной молодежной политики;

3) обеспечивает предоставление технического и профессионального, послесреднего образования, а также повышение квалификации для временно неустроенной молодежи;

4) обеспечивает реализацию политики занятости и трудоустройства молодежи, организует мониторинг рынка труда и практики трудоустройства молодых специалистов;

5) содействует развитию волонтерской деятельности молодежи и молодежного самоуправления;

6) создает молодежные ресурсные центры, обеспечивает и координирует их деятельность;

7) обеспечивает проведение регионального форума молодежи;

8) принимает меры по укреплению казахстанского патриотизма, межконфессионального согласия и межэтнической толерантности;

9) создает, организует, обеспечивает молодежные трудовые отряды, а также проводит мониторинг их деятельности;

10) обеспечивает проведение мероприятий по реализации индекса развития молодежи;

11) осуществляет в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.»;

8) в пункте 2 статьи 20:

в подпункте 1) слово «государственными» заменить словами «, местными исполнительными»;

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) выработку рекомендаций по совершенствованию государственной молодежной политики.»;

9) дополнить статьями 20-1 и 20-2 следующего содержания:

«Статья 20-1. Индекс развития молодежи

Индекс развития молодежи в Республике Казахстан реализуется с целью адаптации к национальной специфике Глобального индекса развития молодежи, а также рейтинговой оценки эффективности государственных органов в части реализации государственной молодежной политики.

Статья 20-2. Временно неустроенная молодежь

1. С целью поддержки и развития молодежи государством осуществляются меры по снижению количества временно неустроенной молодежи.

2. Уполномоченный орган осуществляет межведомственную координацию деятельности государственных органов по мероприятиям, направленным на снижение количества временно неустроенной молодежи.»;

10) пункт 3 статьи 21 исключить;

11) статью 23 изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Молодежные ресурсные центры

1. Молодежные ресурсные центры создаются с целью оказания услуг для поддержки и развития молодежи и молодежных организаций.

2. На основе потребности и интересов молодежи молодежные ресурсные центры оказывают социальные услуги для молодежи.

3. Работники молодежных ресурсных центров должны соответствовать типовым квалификационным характеристикам специалистов по работе с молодежью.

4. Молодежные ресурсные центры совместно с местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы осуществляют информационно-разъяснительную, консультативную работу с молодежью по вопросам охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи, опасности игромании (лудомании).

5. Молодежные ресурсные центры организуют работу молодежных трудовых отрядов.

6. Услуги молодежных ресурсных центров предоставляются бесплатно.»;

12) статью 29 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Меры поддержки волонтерской деятельности молодежи осуществляются в соответствии со статьей 17 Закона Республики Казахстан «О волонтерской деятельности».».

11. В Закон Республики Казахстан от 2 августа 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения»:

1) в статье 1:

пункт 5 исключить;

в пункте 19:

подпункт 13) дополнить абзацами двадцать девятым и тридцатым следующего содержания:

«7-1. Включенные в единый платеж суммы удержанных обязательных пенсионных взносов, начисленных обязательных пенсионных взносов работодателя перечисляются в Государственную корпорацию агентами по исчислению (начислению), перечислению единого платежа в сроки, установленные пунктом 5 статьи 776-4 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Порядок уплаты, перечисления и распределения, а также возврата единого платежа определяется центральным исполнительным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, а также уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, и уполномоченными государственными органами по государственному планированию, в области здравоохранения и области цифрового развития.»;

в подпункте 15):

абзац третий изложить в следующей редакции:

«1. Обязательные пенсионные взносы работодателя, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, осуществляются за счет собственных средств агента и устанавливаются от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя, в размере:»;

дополнить абзацами четвертым – восьмым следующего содержания:

«с 1 января 2024 года – 1,5 процента;

с 1 января 2025 года – 2,5 процента;

с 1 января 2026 года – 3,5 процента;

с 1 января 2027 года – 4,5 процента;

с 1 января 2028 года – 5,0 процента.»;

в абзаце четвертом:

слова «одного года» заменить словами «полутора лет»;

слова «по ставке 5 процентов» заменить словами «в размере, установленном пунктом 1 настоящей статьи,»;

в абзаце шестом слова «5 процентов» исключить;

в абзацах седьмом, восьмом и одиннадцатом слова «одного года» заменить словами «полутора лет»;

в абзаце двенадцатом слова «устанавливаются в размере 5 процентов от получаемого дохода, но не менее 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, исчисляемые за каждый месяц налогового периода» заменить словами «исчисляемые за каждый месяц налогового периода, устанавливаются от получаемого дохода, но не менее чем от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в размере, установленном пунктом 1 настоящей статьи»;

в абзаце четырнадцатом слова «не менее 5 процентов» заменить словами «, установленном пунктом 1 настоящей статьи,»;

в абзаце пятнадцатом:

слова «, подлежащие», «, устанавливаются в размере 5 процентов» заменить соответственно словами «исчисляемые за каждый месяц налогового периода, подлежат», «в размере, установленном пунктом 1 настоящей статьи,»;

слова «, исчисляемые за каждый месяц налогового периода» исключить;

дополнить абзацами шестнадцатым – двадцать первым следующего содержания:

«Для плательщиков единого платежа, указанных в главе 89-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), доля обязательных пенсионных взносов работодателя в ставке единого платежа с заработной платы составляет:

с 1 января 2024 года – 7,0 процента;

с 1 января 2025 года – 10,5 процента;

с 1 января 2026 года – 14,1 процента;

с 1 января 2027 года – 17,4 процента;

с 1 января 2028 года –19,0 процента.»;

2) в статье 2:

в подпунктах 2-2) и 2-3) слова «2023 года» заменить словами «2024 года»;

в подпункте 3):

в абзаце первом слова «2023 года» заменить словами «2024 года»;

в абзаце шестнадцатом слова «двадцать девятый» заменить словами «тридцать первый»;

3) статью 2-1 исключить;

4) в подпункте 2) статьи 3:

слова «пункта 5,» исключить;

слова «и двадцать девятого» заменить словами «, двадцать девятого, тридцатого и тридцать первого»;

слова «2023 года» заменить словами «2024 года».

12. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании»:

1) в статье 14:

пункт 1 дополнить словами «, и работодатели, применяющие специальные налоговые режимы и осуществляющие уплату отчислений в фонд в рамках единого платежа, установленного статьей 776-3 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»;

пункт 2 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) лица, являющиеся работниками субъектов микропредпринимательства и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы и осуществляющих уплату взносов в фонд в рамках единого платежа, установленного статьей 776-3 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Порядок уплаты, перечисления и распределения, а также возврата единого платежа определяется уполномоченным государственным органом в области социального обеспечения по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, а также уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, и уполномоченными государственными органами по государственному планированию, в области здравоохранения и области цифрового развития;»;

2) пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) осуществляет возврат плательщику единого платежа суммы, превышающей размеры взносов и отчислений в фонд, исчисленных от 10-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом в области социального обеспечения по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, а также уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, и уполномоченными государственными органами по государственному планированию, в области здравоохранения и области цифрового развития;»;

3) статью 27 дополнить пунктами 1-1 и 2-1 следующего содержания:

«1-1. Для плательщиков единого платежа размер отчислений от ставки единого платежа, установленной пунктом 1 статьи 776-3 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), составляет с:

1 января 2023 года – 15,0 процента;

1 января 2024 года – 14,0 процента;

1 января 2025 года – 12,6 процента;

1 января 2026 года – 12,1 процента;

1 января 2027 года – 11,6 процента;

1 января 2028 года – 11,4 процента.»;

«2-1. Объектом исчисления отчислений являются расходы работодателя, являющегося субъектом микропредпринимательства и малого предпринимательства, применяющим специальные налоговые режимы, предусмотренные параграфом 3 главы 77 и главой 78 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), выплачиваемые в виде дохода работнику, предусмотренного статьей 322 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

При этом ежемесячный доход, принимаемый для исчисления отчислений с единого платежа, не должен превышать 10-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.»;

4) статью 28 дополнить пунктами 1-1 и 5-1 следующего содержания:

«1-1. Взносы работников, предусмотренных подпунктом 2-1) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере с:

1 января 2023 года – 10,0 процента от ставки единого платежа;

1 января 2024 года – 9,3 процента от ставки единого платежа;

1 января 2025 года – 8,4 процента от ставки единого платежа;

1 января 2026 года – 8,1 процента от ставки единого платежа;

1 января 2027 года – 7,8 процента от ставки единого платежа;

1 января 2028 года – 7,6 процента от ставки единого платежа.»;

«5-1. Объектом исчисления взносов работников, предусмотренных подпунктом 2-1) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, подлежащих уплате в фонд, является доход работника, предусмотренный статьей 322 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), начисленный работодателем, являющимся субъектом микропредпринимательства и малого предпринимательства, применяющим специальные налоговые режимы, предусмотренные параграфом 3 главы 77 и главой 78 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

При этом ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов с единого платежа, не должен превышать 10-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.»;

5) пункт 4 статьи 29 дополнить частью второй следующего содержания:

«Действие настоящего пункта не распространяется на доходы работников, за которых осуществляется единый платеж в соответствии со статьей 776-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).»;

6) статью 30 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Плательщики единого платежа уплачивают отчисления и взносы в фонд в сроки, установленные пунктом 5 статьи 776-4 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).».

13. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения»:

1) в пункте 1 статьи 21 слова «двадцати девяти лет» заменить словами «тридцати пяти лет»;

2) в подпункте 4) пункта 2 статьи 23 слова «двадцати девяти лет» заменить словами «тридцати пяти лет»;

3) в статье 24:

пункт 2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) кандасам.»;

подпункт 2) пункта 3 исключить;

в подпункте 1) пункта 4 слова «субсидий на переезд и возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг» заменить словами «материальной помощи».

14. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об обязательном социальном страховании»:

1) в статье 1:

в подпункте 8) слова «одного года» заменить словами «полутора лет»;

дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) плательщик единого платежа – налоговый агент, определенный статьей 776-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);»;

2) в подпункте 6) статьи 3 слова «одного года» заменить словами «полутора лет»;

3) в подпункте 4-1) пункта 1 статьи 12 слова «одного года» заменить словами «полутора лет»;

4) статью 14 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Для плательщиков единого платежа доля социальных отчислений в ставке единого платежа, установленной пунктом 1 статьи 776-3 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), составляет:

с 1 января 2023 года – 16,0 процента;

с 1 января 2024 года – 14,9 процента;

с 1 января 2025 года – 18,9 процента;

с 1 января 2026 года – 18,1 процента;

с 1 января 2027 года – 17,4 процента;

с 1 января 2028 года – 17,1 процента.»;

5) в статье 15:

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Объектом исчисления единого платежа является доход работника, определенный статьей 776-2 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

При этом исчисление и уплата социальных отчислений, входящих в состав единого платежа, производятся за счет средств плательщика единого платежа.»;

пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:

«Действие настоящего пункта не распространяется на доходы работников, с которых исчисляется единый платеж в соответствии с главой 89-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).»;

6) статью 16 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Плательщики единого платежа уплачивают социальные отчисления в сроки, установленные пунктом 5 статьи 776-4 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Порядок уплаты, перечисления и распределения, а также возврата единого платежа определяется центральным исполнительным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, а также уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, и уполномоченными государственными органами по государственному планированию, в области здравоохранения и области цифрового развития.»;

7) в пункте 7 статьи 19:

в абзаце седьмом части второй слова «одного года» заменить словами «полутора лет»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Сроки обращения за назначением социальных выплат из фонда на случай потери работы, на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), а также за перерасчетом социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами при осложненных родах, рождении двух и более детей не могут превышать двенадцать месяцев, на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет – восемнадцать месяцев со дня возникновения права на социальные выплаты из фонда.»;

8) в пункте 4 статьи 20:

в части первой цифры «55» заменить цифрами «50»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Для участников системы обязательного социального страхования, за которых социальные отчисления уплачивались плательщиком единого платежа, максимальный предел среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, не должен превышать 7-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете на дату возникновения права на социальную выплату.»;

9) в части первой пункта 7 статьи 21 цифры «55» заменить цифрами «50»;

10) в части второй пункта 2 статьи 22 цифры «0,4» заменить цифрами «0,45»;

11) пункт 3 статьи 23 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Для участников системы обязательного социального страхования, за которых социальные отчисления уплачивались плательщиком единого платежа, среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, не должен превышать 7-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете на дату возникновения права на социальную выплату.»;

12) в статье 24:

в заголовке и по всему тексту слова «одного года» заменить словами «полутора лет»;

в части первой пункта 1 слово «(детей)» заменить словом «(детьми)»;

в части второй пункта 4 слова «и четвертой» заменить словами «, четвертой и пятой»;

13) в пункте 1, части второй пункта 2 статьи 26 слова «одного года» заменить словами «полутора лет»;

14) в абзаце первом пункта 5 статьи 28 слова «одного года» заменить словами «полутора лет».

Статья 2. Переходные положения

Установить, что:

1) лицам, являющимся получателями ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» на 1 января 2023 года, срок, на который назначено выше­указанное пособие, продлевается до достижения ребенком возраста полутора лет включительно на основании сведений, имеющихся в соответствующих информационных системах государственных органов и (или) организаций;

2) лицам, являющимся получателями социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании» на 1 января 2023 года, срок, на который назначена вышеуказанная социальная выплата, продлевается до достижения ребенком возраста полутора лет включительно на основании сведений, имеющихся в соответствующих информационных системах государственных органов и (или) организаций;

3) размер социальной выплаты на случай потери работы, определенный для лиц, которые являются получателями социальной выплаты на случай потери работы на 1 января 2023 года, подлежит перерасчету с учетом коэффициента замещения дохода, установленного статьей 22 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;

4) действие пунктов 4 и 14 статьи 1 настоящего Закона распространяется на лиц, не реализовавших до 1 января 2023 года свое право на назначение ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» или социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;

5) размер государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту для лиц, являющихся получателями государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту на 1 января 2023 года, пересчитывается в соответствии с пунктом 9 статьи 1 настоящего Закона на основании сведений, имеющихся в соответствующих информационных системах государственных органов и (или) организаций.

Статья 3. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пунктов 3, 4, 9, 11, 12 и 14 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 26 декабря 2022 года

№ 168-VІI ЗРК