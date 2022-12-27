О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:
1) статью 13 дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:
«14-1) осуществляют совместно с молодежными ресурсными центрами информационно-разъяснительную, консультативную работу с молодежью по вопросам охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи, опасности игромании (лудомании);»;
2) в заголовок статьи 79 поправка вносится в текст на казахском языке, текст на русском языке не изменяется.
2. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О правовом положении иностранцев»:
часть вторую статьи 4 после слов «и членов их семей,» дополнить словами «иностранцев, обладающих востребованными профессиями, перечень которых утверждается уполномоченным органом по вопросам миграции населения,».
3. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «О государственной адресной социальной помощи»:
1) в статье 1:
подпункты 1), 1-1), 1-2) и 1-3) изложить в следующей редакции:
«1) Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Государственная корпорация) – юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан для оказания государственных услуг, услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услуг субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с законодательством Республики Казахстан, организации работы по приему заявлений на оказание государственных услуг, услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий, услуг субъектов квазигосударственного сектора и выдаче их результатов услугополучателю по принципу «одного окна», а также обеспечения оказания государственных услуг в электронной форме, осуществляющее государственную регистрацию прав на недвижимое имущество по месту его нахождения;
1-1) ассистент – работник центра занятости населения, выполняющий функции по оказанию содействия консультанту по социальной работе и акиму поселка, села, сельского округа в проведении консультации, собеседования, а также мониторинга выполнения обязательств по социальному контракту;
1-2) консультант по социальной работе – работник центра занятости населения, осуществляющий содействие в назначении адресной социальной помощи и выходе малообеспеченного лица (семьи) из ситуации, обусловленной нахождением его (их) за чертой бедности;
1-3) социальный контракт – соглашение, определяющее права и обязанности сторон, об участии в активных мерах содействия занятости между гражданином Республики Казахстан либо кандасом из числа безработных, отдельных категорий занятых лиц, определяемых Правительством Республики Казахстан, а также иных лиц в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О занятости населения», и центром занятости населения, а в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О занятости населения», с физическими и юридическими лицами, вовлеченными в организацию активных мер содействия занятости, а также об оказании государственной адресной социальной помощи;»;
подпункт 3-2) исключить;
2) пункт 7 статьи 2 исключить;
3) статью 3 дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1. Представление заявления о назначении адресной социальной помощи не требуется при ее назначении через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах».
При назначении адресной социальной помощи в проактивном формате днем обращения считается день получения согласия лица (семьи) на проведение обследования материального положения лица (семьи).
1-2. Для оказания адресной социальной помощи с согласия лица (семьи) участковой комиссией проводится обследование материального положения лица (семьи).»;
4) статьи 4-1 и 4-2 исключить;
5) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Компетенция Государственной корпорации
Государственная корпорация:
1) обеспечивает своевременную выплату адресной социальной помощи;
2) формирует ежемесячную потребность выплат и графики выплат адресной социальной помощи, направляет в соответствующий уполномоченный государственный орган заявки о потребности средств на выплату адресной социальной помощи.»;
6) в статье 7:
пункт 1-1 изложить в следующей редакции:
«1-1. На период назначения адресной социальной помощи на каждого ребенка в возрасте от одного года до шести лет включительно выплачивается ежемесячная дополнительная выплата в размере 1,5 месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.»;
в части первой пункта 4 слова «, в том числе предоставление гарантированного социального пакета,» исключить.
4. В Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года «О государственных пособиях семьям, имеющим детей»:
1) в абзаце третьем подпункта 1) статьи 1 слова «одного года» заменить словами «полутора лет»;
2) в пункте 5 статьи 5 слово «двенадцать» заменить словом «восемнадцать»;
3) в пунктах 1 и 2 статьи 8 слова «одного года» заменить словами «полутора лет».
5. В Закон Республики Казахстан от 27июля 2007 года «Об образовании»:
в подпунктах 5-2) и 5-3) статьи 4 слова «двадцати девяти лет» заменить словами «тридцати пяти лет».
6. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»:
в абзаце третьем части второй пункта 1 статьи 15 слова «тридцати пяти» заменить словом «сорока».
7. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения»:
1) в подпункте 12) статьи 1 слово «переселяющийся» заменить словом «переселившийся»;
2) статью 11 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
«6-1) утверждает перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и порядок его формирования;»;
3) подпункт 4) части первой статьи 49 дополнить словами «, иностранцев, обладающих востребованными профессиями, перечень которых утверждается уполномоченным органом по вопросам миграции населения».
8. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан»:
в пункте 1 статьи 15:
в подпункте 21) слова «реализацию государственной молодежной политики,» исключить;
дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:
«21-1) уполномоченный орган по вопросам государственной молодежной политики – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере государственной молодежной политики;».