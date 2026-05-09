Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство Республики Казахстан и Турецкой Республики

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство Республики Казахстан и Турецкой Республики, совершенное в Астане 11 сентября 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 8 мая 2026 года

№ 288-VIII ЗРК