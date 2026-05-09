Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии

Ратифицировать Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, совершенное в Астане 24 апреля 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 8 мая 2026 года

№ 287-VІIІ ЗРК