Вчера кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев побывал в Шымкенте.

В рамках поездки он провел прием граждан, а также посетил региональный предвыборный штаб, где встретился с активом партии и разъяснил активистам ОСДП отдельные положения своей предвыборной программы.

– Жизнь показала, что стратегия «сначала – экономика, потом – политика» оказалась неэффективной. Очевидно, без проведения полномасштабной реформы партийно-политического поля не обойтись, – отметил кандидат.

Не менее серьезная проблема, по его словам, коррупция, которая не дает развиваться экономике. Для того чтобы искоренить это негативное явление, необходимо максимально ужесточить наказание в отношении взяточников, в том числе лишить осужденных за коррупционные преступления права на досрочное освобождение.

Справиться с коррупцией удастся только тогда, когда будет установлен народный контроль за распределением бюджетных средств.

По итогам встречи Нурлан Ауес­баев сообщил:

– Диалог получился насыщенным и интересным. В очередной раз убедился, что у людей огромный запрос на справедливость. И речь не только о справедливом правосудии, хотя и здесь очень много вопросов. Справедливость должна быть во всем: в экономике, в социальной политике, в доступе к социальным лифтам.