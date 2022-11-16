Общество

Только две западноказахстанские семьи из тридцати, лишившихся жилья в начале апреля нынешнего года из-за наводнения, переселились в новые дома

Наталия Портнягина

Напомним: в начале апреля этого года на территории Каратобинского, Жанибекского, Бурлинского и Чингирлауского районов была объявлена чрезвычайная ситуация. Большой водой оказались смыты дороги, пострадали жилые дома, хозяйст­венные постройки, погиб скот.

Независимыми оценщиками и компаниями, занимающимися технической экспертизой, признаны полностью непригодными 30 домов, из них 23 – в селе Шалгын Каратобинского райо­на и семь – в селе Жаксыбай Жанибекского района.

– Общая стоимость строительства 30 жилых домов составила 785,5 миллиона тенге, – отметил заместитель руководителя областного управления строительства Нуркен Молдашев. – Строительно-монтажные работы двумя компаниями-подрядчиками были начаты в мае-июне за счет собственных средств, однако договоры с областным управлением строительства заключены только в сентябре.

Было принято решение, что деньги для 23 одноэтажных одноквартирных домов в селе Шалгын, одного одноквартирного и трех двухквартирных домов в селе Жаксыбай, а также разрушенной школы будут выделены из общественного фонда «Қазақстан халқына».

На сегодня в селе Шалгын завершено строительство 17 домов. Из них два дома заселены, в 15 завершены отделочные работы, ведется просушка стен. Заселение планируется на следующей неделе.

В селе Жаксыбай готовность домов составляет 80%. Отставание от графика связано с задержкой финансирования из-за согласования документации, а также с неблагоприятными погодными условиями. Срок сдачи всех домов в эксплуатацию намечен на 25 ноября.

Что касается школы в селе Шалгын, то на данный момент здесь выполнено лишь 25% работ. Новое учебное заведение рассчитано на 60 учеников. Сумма договора – 750 млн тенге. Сейчас возводятся стены из кирпича. До 20 ноября станет ясно, закончат ли строители работу до конца года или сдадут здание в мае-июне следующего, прокомментировали в областном управлении строительства.

По данным пресс-службы ОФ «Қазақстан халқына», официальное письмо с просьбой об оказании содействия в выделении средств на строительство домов и школы из акимата Западно-Казахстанской области в адрес общественного фонда поступило 21 июля текущего года.

Определенное время заняло рассмотрение предоставленных акиматом области необходимых документов, в числе которых решение районной комиссии, акты обследования техни­ческого состояния пострадавших соцобъек­тов и жилых домов, отраслевые заключения на разработку проектно-сметной документации, отчеты об оценке.

Положительное решение об оказании благотворительной помощи Попечительский совет фонда принял 8 августа. Далее фондом были разработаны и согласованы проекты трехсторонних договоров (между областным управлением строительства, общественным фондом «Қазақстан халқына» и компаниями-подрядчиками), подписание которых состоялось 14 сентября.

По договору расчет оплаты выполненных работ ведется в несколько этапов, согласно предоставленным заказчиком оригинала счет-фактуры, акта приемки выполненных работ, справки о стоимости и затратах с расшифровкой объемов, отчета о проделанной работе.

Текущие оплаты производятся в течение пяти банковских дней с момента предоставления документов заказчиком. При этом каждый раз фондом проводится проверка полученных документов на предмет обоснованности и калькуляции.

На первом этапе оригиналы вышеуказанных документов были получены 16 сентября, оплата произведена в тот же день на общую сумму около 78 млн тенге, то есть уже спус­тя два дня после подписания договоров. В настоящее время подрядчикам поступило нес­колько траншей.

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