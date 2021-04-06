Завершить до конца года перевод автодорог на самообеспечение поручил Мамин

Экономика
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Фото пресс-службы Премьер-министра РК
На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрели вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

С докладами выступили министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, акимы Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, Карагандинской области — Женис Касымбек, Мангистауской области — Серикбай Трумов, Павлодарской области — Абылкаир Скаков.

В предвыборной программе партии "Nur Otan" поставлены масштабные задачи по реконструкции к 2025 году 12 тыс. км дорог и ремонту 27 тыс. км местной сети автодорог.

В текущем году необходимо завершить крупные проекты по реконструкции, ремонту и строительству автодорог общей протяженностью 6 тыс. км с открытием движения на 1,2 тыс. км.

Будут реализованы такие крупные проекты, как Талдыкорган - Усть-Каменогорск (768 км), Караганда - Балхаш - Капшагай (645 км), Калбатау - Майкапшагай (415 км) и др. Начнется реализация проекта реконструкции автодороги Кызылорда – Жезказган. Акиматами запланированы работы на 2,6 тыс. км местных автодорог. Планируется построить 125 новых объектов придорожного сервиса.

Глава Правительства поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами и АО "НК "КазАвтоЖол" обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию запланированных проектов и до конца текущего года обеспечить полное освоение выделенных средств.

Министерству энергетики дано поручение обеспечить заявленную потребность в битуме всех автодорожных проектов с недопущением роста цен в разгар строительного сезона.

Премьер-министр подчеркнул необходимость завершения до конца текущего года работ по переводу автомобильных дорог на самообеспечение с внедрением в промышленную эксплуатацию "платности" на реконструированных участках, что позволит содержать автодороги в нормативном состоянии.

Акиматам областей совместно с НПП "Атамекен" поручено активизировать работу по модернизации объектов придорожного сервиса и приведению их к Национальному стандарту.

"Эффективность реализации поставленных задач имеет важнейшее значение. Все запланированные мероприятия должны быть завершены в установленные сроки", — сказал Аскар Мамин.

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