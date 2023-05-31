Здравствуй, лето!

Ежегодно в середине июня на побережье Капшагайского водохранилища проводится яркий праздник – День Нептуна, знаменующий начало купального сезона. Нынче в связи с затяжной прохладной весной турфирмы, возможно, перенесут праздничную церемонию на более поздний срок. Тем не менее местные турбазы, а их здесь около 180, уже готовятся принять первых гостей, большинство из которых – жители Алматы.

На обширной территории Капшагайской туристической зоны насчитывается 140 частных и 7 коммунальных пляжей. Здесь обустроены детские игровые площадки, спасательные посты, пункты медицинской помощи. По информации пресс-службы акимата города, на днях начались работы по реконструкции набережной и пляжной зоны.

По проекту здесь планируется обустроить тротуары и велосипедные дорожки, провести озеленение с системой автоматического полива деревьев и кустарников, построить спортивные сооружения, амфитеатр, пирс, магазины. Общая протяженность благоустраиваемой территории составляет 5,5 км.

Как сообщил аким Конаева Нурлан Куматаев, летом прошлого года на капшагайских пляжах отдохнуло около 1 млн туристов. Прогнозы на нынешний купальный сезон у туроператоров довольно оптимистичные: ожидается еще больше посетителей.

Сейчас здесь строится восьмой по счету общественный пляж, на котором планируется проводить водные этапы международных соревнований Ironman.

К слову, летом прошлого года на Капшагае впервые прошел чемпионат по плаванию в открытой воде Oceanman Open Water, в котором приняли участие свыше 1 200 спортсменов из восьми стран ближнего и дальнего зарубежья. Вдохновившись успешным дебютом, организаторы вновь готовятся устроить массовые заплывы профессиональных пловцов и любителей. Турнир по марафонскому плаванию сос­тоится в начале июля.