Зелени в Улытау будет больше Свежий выпуск 4 мая 2024 г. 4:19 7 Юлия Пулина В субботу жители областного центра, городов Сатпаева и Каражала, Жанааркинского и Улытауского районов завершили неделю экологической акции «Жасыл аймақ». Фото пресс-службы акимата области Улытау В общей сложности в этот день в населенных пунктах высадили 3,5 тыс. молодых деревьев. Около половины из них будут расти у школ. Высаживать саженцы помогали и первоклассники, которые будут ухаживать за своими деревьями все 11 лет учебы. Молодые деревца будут украшать также территории детских садов, дворы жилых домов и улицы, парки и скверы. В республиканской экоакции приняли участие около 3 тыс. улытаусцев. Аким области Берик Абдыгалиулы посадил тополь во дворе одной из общеобразовательных школ города Жезказгана. #акция #субботник #озеленение #область Улытау #Жасыл аймақ