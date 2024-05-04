Зелени в Улытау будет больше

В общей сложности в этот день в населенных пунктах высадили 3,5 тыс. молодых деревьев. Около половины из них будут расти у школ. Высаживать саженцы помогали и первоклассники, которые будут ухаживать за своими деревьями все 11 лет учебы. Молодые деревца будут украшать также территории детских садов, дворы жилых домов и улицы, парки и скверы. В республиканской экоакции приняли участие около 3 тыс. улытаусцев. Аким области Берик Абдыгалиулы посадил тополь во дворе одной из общеобразовательных школ города Жезказгана.