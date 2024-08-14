Казахстанские вузы начали внедрять курсы по искусственному интеллекту

Также студенты получили доступ к более 20 тыс. онлайн-курсам и 4 200 курсам по AI от ведущих университетов и профессоров мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Миннауки, разработана модель цифровых университетов, которая запущена в пилотном режиме на базе двух вузов: КазНИТУ им. К.Сатпаева и ВКТУ им. Д.Серикбаева.

Для развития кадрового потенциала в цифровой экономике налажено сотрудничество с такими транснациональными компаниями, как Google, Nvidia, Coursera, 01 Edu System и Huawei.

В 2024 году 15 казахстанских вузов начали внедрять курсы Google по искусственному интеллекту, 12 000 студентов примут участие в проекте Generative AI. Два вуза (КазНПУ им. Абая и АРУ им. К. Жубанова) участвуют в пилотном проекте Google for Education.

Что касается сотрудничества с NVIDIA, 12 вузов участвуют в проекте DLI. 12 сертифицированных амбасадоров получат сертификаты NVIDIA, один преподаватель уже получил сертификат DLI от NVIDIA.

В целях развития сотрудничества и применения инновационных технологий обучения проведены переговоры и подписаны меморандумы с такими крупными компаниями, как Coursera, Huawei Technologies Kazakhstan, LLP, Binance Kazakhstan.

На базе 35 вузов созданы Huawei ICT Academy, где предоставляются сертифицированные курсы от Huawei. Благодаря поддержке Binance Kazakhstan около 350 преподавателей ИКТ факультетов из 22 вузов прошли обучение по блокчейн-технологиям.

На сегодня уже переведены около 102 курсов Coursera на казахский и русский языки. В 2024 году студентам из 93 вузов выделено 40 тыс. лицензий.

Для вовлечения студентов по IT направлениям в проекте OpenSearch и приобретения опыта отраслевого уровня был подписан Меморандум о взаимопонимании между МНВО и компанией Amazon.

Министерство проводит работу по взаимному сотрудничеству с компанией 01 EduSystem по открытию инновационных школ программирования.

Данный проект будет реализован в 20 региональных вузах страны, а пилотным проектом станет Yessenov University. Введена новая форма обучения – онлайн. Цифровая экосистема в вузах также усиливается: все вузы подключены к платформам LMS, в том числе Platonus, Univer, Moodle.

На сегодня в 17 вузах по 15 образовательным программам обучается более 2 000 студентов по искусственному интеллекту.

В рамках программы «Болашак» планируется ежегодно выделять 100 стипендий на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта, добавили в Миннауки.