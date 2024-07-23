2,8 млн га площадей обработаны от саранчи

Сельское хозяйство, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Казахстане завершены защитные мероприятия по обработке земель от саранчи на площади 2,8 млн гектаров, что составляет 110% от прогнозного объема, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Всего обследовано 15,8 млн гектаров, что составляет 92,4% от плана. Полностью завершены работы в 13 регионах – Абай, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысу, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Улытау и Туркестанская области. Продолжается обработка против итальянского пруса в Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областях. 

На очередном заседании центрального штаба по противодействию распространению саранчи под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрели ситуацию по борьбе с вредителем. 

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы отметил, что особое внимание уделяется приграничным территориям. 

«18-20 июля были случаи перелета итальянского пруса со стороны Оренбургской области в Айтекебийский район Актюбинской области. Мы оперативно провели обработку, сейчас ведем переговоры с российской стороной для совместного обследования приграничной территории», — сообщил он.

Для борьбы с саранчой в Актюбинскую область был передан резервный объем препаратов для обработки на площади 136 тыс. гектаров. Закуплены препараты на 400 тыс. гектаров, половина из которых уже передана в Костанайскую область.

Во время визита в Актюбинскую область вице-премьер Серик Жумангарин был проинформирован, что некоторые фермерские хозяйства обработали и часть российской территории вглубь на 100 метров для защиты своих посевов. На этой неделе вице-премьер обсудит вопрос совместной оперативной обработки земель с заместителем председателя правительства Российской Федерации.

Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами Актюбинской, Акмолинской и Костанайской областей продолжат оперативно принимать меры при выявлении очагов распространения саранчи.

#казахстан #Правительство #саранча

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