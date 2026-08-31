Казахстан вошел в топ-15 стран с самой большой площадью пахотных земель

Сельское хозяйство,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Индия располагает крупнейшей в мире площадью пахотных земель. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), опубликованные Всемирным банком, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Согласно данным, представленным на инфографике, на долю Индии приходится около 154 миллионов гектаров пахотных земель, тогда как в США — примерно 152 миллиона гектаров. Россия занимает третье место с показателем около 122 миллионов гектаров, а Китай — четвертое, имея порядка 108 миллионов гектаров.

Фото: © World Visualized

В совокупности на эти четыре страны приходится огромная доля мировых площадей, используемых для выращивания пшеницы, кукурузы, риса и других однолетних сельскохозяйственных культур.

После первой четверки разрыв становится заметно больше. Бразилия занимает пятое место — около 55,6 миллионов гектаров, за ней следуют Аргентина с 40,4 миллиона и Канада с 38,2 миллиона гектаров.

В Африке выделяется Нигерия, располагающая примерно 36,9 миллионами гектаров пахотных земель. Далее идут Украина — 32,9 миллиона и Австралия — около 31 миллиона гектаров.

Замыкают первые пятнадцать стран Пакистан, Казахстан, Судан, Мексика и Индонезия. Их показатели варьируются от примерно 30 миллионов гектаров в Пакистане до 17,8 миллиона гектаров в Индонезии.

При этом важно учитывать, что именно подразумевается под пахотными землями.

По определению ФАО, к ним относятся участки, используемые для выращивания временных сельскохозяйственных культур, временных лугов и пастбищ, а также временно оставленные под паром. В эту категорию не входят земли под многолетними культурами и постоянными пастбищами. Кроме того, показатель не отражает всю площадь земель, которая потенциально может быть вовлечена в сельскохозяйственное производство.

Поэтому крупный аграрный сектор сам по себе еще не означает высокое место в рейтинге по площади пахотных земель. Страны с обширными постоянными пастбищами, садами или плантациями могут располагать значительно большей общей площадью сельскохозяйственных угодий, чем следует из показателя пахотных земель.

Данные также показывают, что размеры страны не являются единственным фактором, определяющим площадь ее пахотных земель. Индия значительно уступает России, Канаде и США по общей территории, однако превосходит каждую из этих стран по площади земель, классифицируемых как пахотные.

#Казахстан #рейтинг #земля

Популярное

Все
Проекты на $78,6 млрд формируют новый инвестиционный цикл Казахстана
Алматинский ипподром возвратили городу
Дождь и снег ожидают в Казахстане в последний день лета
Токаев поздравил Садыра Жапарова с Днем Независимости Кыргызстана
Военный суд Акмолинского гарнизона взыскал средства в пользу военнослужащего
Мощное внезапное наводнение произошло в американском нацпарке Гранд-Каньон
Ерлан Карин назначен вице-президентом Казахстана
Президент встретился с руководителями фракций политических партий в Курултае
Астана готовится к отопительному сезону
Олжас Бектенов сохранил за собой пост Премьер-министра
Ляззат Танысбай возглавила агентство «Хабар»
Как Президент представил кандидатуры Олжаса Бектенова и Ерлана Карина в Курултае
В Актау катер столкнулся со скалой, есть погибшие
Глава государства принял вице-президента
Президент принял Олжаса Бектенова
Казахстан вошел в топ-15 стран с самой большой площадью пахотных земель
Жания Бекмухамбетова завоевала «золото» на турнире по настольному теннису в Словении
Аида Балаева получила новую должность
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Начало большого пути
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Уборка раньше срока
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Народная партия Казахстана признает предварительные итоги выборов – Н. Шоканов
Тимур Сулейменов переназначен главой Нацбанка
Ермек Сагимбаев сохранил пост председателя КНБ
Дорога больших возможностей
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
Айбек Дадебай поблагодарил избирателей после обнародования первых результатов экзитполов
ЦИК объявила предварительные результаты голосования
В строгом соответствии с законодательством
«Байтак» признает официальные итоги выборов - Азаматхан Амиртаев
Почти 200 биометрических терминалов Q-Gate установят на пунктах пропуска Казахстана
В Казахстане с 1 сентября введут обязательную цифровую маркировку БАД
С особенной заботой
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Стартовала акция «Дорога в школу»
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк

Читайте также

Число погибших от наводнения в Непале и Китая достигло 750 …
Disney снимет кукольный сериал о Покемонах
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
Бриллиантовое колье стоимостью $4,3 млн похитили из музея в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]