31 год назад Казахстан и Евросоюз установили дипотношения

Фото: МИД Казахстана

Казахстан и Европейский Союз отмечают очередную годовщину установления дипломатических отношений. За это время стороны значительно расширили область стратегического партнерства, включая политическую, торгово-экономическую, инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также углубили взаимодействие в рамках межрегионального диалога «Центральная Азия – Европейский Союз», сообщает МИД РК.

Встречи президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с президентом Евросовета Шарль Мишелем в рамках их совместного участия во II встрече лидеров стран Центральной Азии и президента Евросовета и 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата значительно усилили политический диалог между Астаной и Брюсселем.

Одним из важных результатов двустороннего сотрудничества можно назвать достигнутые договоренности между заместителем премьер-министра – министром иностранных дел РК М.Нуртлеу и еврокомиссаром по внутренним делам И.Йоханссон о начале консультаций по вопросу упрощения визового режима ЕС для граждан РК.

Значительно активизировалось инвестиционно-экономическое направление в отношениях РК-ЕС. Получило развитие сотрудничество в области сельского хозяйства и АПК.

На сегодня ЕС продолжает оставаться одним из ведущих торгово-экономических и инвестиционных партнеров РК, на долю которого приходится порядка 30% казахстанского внешнеторгового оборота.