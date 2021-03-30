Адльбек Сарсембаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК
Постановлением Правительства РК Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич назначается на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом сообщили в пресс-службе Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.
Адльбек Сарсембаев родился в 1978 году в Целинограде (ныне Нур-Султан). Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция".
Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором отдела налогообложения доходов физических лиц Налоговой инспекции МФ РК.
С 2001 по 2006 год занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, Министерства транспорта и коммуникаций РК.
В 2006 году был назначен главным инспектором Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК.
2007-2009 годы — первый заместитель акима Петропавловска, руководитель аппарата акима СКО.
В разные годы работал в частных структурах.
2010-2014 годы — управляющий директор, вице-президент АО "НК "Казахстан инжиниринг", заместитель председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг".
С 2015 по 2016 годы работал руководителем ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны".
С 2016 по 2020 год занимал должность акима района "Алматы" в Нур-Султане.
С мая 2020 года по настоящее время — председатель правления акционерного общества "Национальная компания "Казахстан инжиниринг".