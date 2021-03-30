Кадровые назначения
Адльбек Сарсембаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК
Постановлением Правительства РК Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич назначается на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом сообщили в пресс-службе Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Адльбек Сарсембаев родился в 1978 году в Целинограде (ныне Нур-Султан). Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором отдела налогообложения доходов физических лиц Налоговой инспекции МФ РК.

С 2001 по 2006 год занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2006 году был назначен главным инспектором Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК.

2007-2009 годы — первый заместитель акима Петропавловска, руководитель аппарата акима СКО.

В разные годы работал в частных структурах.

2010-2014 годы — управляющий директор, вице-президент АО "НК "Казахстан инжиниринг", заместитель председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг".

С 2015 по 2016 годы работал руководителем ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны".

С 2016 по 2020 год занимал должность акима района "Алматы" в Нур-Султане.

С мая 2020 года по настоящее время — председатель правления акционерного общества "Национальная компания "Казахстан инжиниринг".

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