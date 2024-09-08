Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днём семьи

Общество
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В этом году в Казахстане впервые отметили «День матери» и «День отцов», передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

«Этот праздник — больше, чем просто дата в календаре. Это напоминание о том, что семья — основа нашего общества, источник любви, поддержки и силы. В семье воспитываются наши дети, закладываются важнейшие ценности и формируется будущее нашей страны», - написала на своей странице в фейсбуке министр культу и информации Аида Балаева.

Вопросы семейного благополучия и укрепления традиционных ценностей, отметила она, - одно из приоритетных направлений государственной политики, обозначенных главой государства.

«По поручению Президента, данному на Национальном курултае, ведётся активная работа по укреплению института семьи и сохранению преемственности поколений. В рамках Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года реализуются меры по поддержке семей, противодействию семейному насилию и защите семейных ценностей.

Особую радость вызывает тот факт, что за последние 10 лет количество семей в Казахстане выросло на полтора миллиона и сегодня насчитывает 5,5 миллионов семей. Это говорит о том, что люди всё больше ценят стабильность и семейные отношения. Также отмечено снижение разводов на 48,6% за последние 5 лет — ещё один показатель того, что казахстанские семьи становятся крепче», - сказала Аида Балаева.

В этом году в Казахстане впервые отметили «День матери» и «День отцов».

«Эти праздники получили широкую поддержку. (…) Такие инициативы способствуют укреплению связей между родителями и детьми, формируют культуру осознанного родительства и семейного досуга. Семья - это та ценность, которая объединяет нас всех. Пусть в каждом доме царят любовь, взаимопонимание и счастье, а наши дети растут в атмосфере уважения и заботы. С праздником, дорогие друзья! Пусть ваши семьи будут крепкими и благополучными!» - подчеркнула глава ведомства.

#праздник #День семьи #Аида Балаева #Минкультинформ

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