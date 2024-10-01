Аида Балаева поздравила работников радио с профессиональным праздником

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Четвертый год 1 октября работники радио отмечают свой профессиональный праздник

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава Минкультуры Аида Балаева поздравила работников радио с профессиональным праздником и рассказала о планах по развитию вещания Qazaq radiosy в приграничных регионах, передает Kazpravda.kz

Она напомнила, что 4 года назад, в год 100-летия Казахского радио, Касым-Жомарт Токаев объявил 1 октября Днем работников радио. И символизм сегодняшней даты заключается в том, что именно в этот день 103 года назад в стране впервые состоялся радиоэфир.

Как отметила министр, за все эти годы радио всегда являлось достоверным и оперативным источником информации, особенно для тех, кто находится в пути. Вклад радио в популяризацию народной культуры и искусства, а также в развитии общества по настоящему неоценим.

По словам Балаевой, сегодня, несмотря на развитие новых цифровых технологий и интернета, радио все также занимает свое особое место в информационной сфере страны.

«Министерством продолжается работа над расширением охвата вещания государственных радиостанций. Особое внимание здесь уделяется приграничным районам. Qazaq radiosy охватывает более 91% населения страны.

Вместе с тем, в текущем году планируется ввод в эксплуатацию 120 радиопередатчиков в приграничных районах Алматинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Атырауской областях и в областях Абай и Жетісу», – сообщила глава МКИ

Аида Балаева заверила, что Минкультуры сохранит радио в жизни каждого гражданина страны как источника достоверных и оперативных новостей.

«Всем работникам радио, всем коллегам, хочу пожелать творческих успехов, неиссякаемого трудолюбия и новых высот в своей профессии!» – заключила министр.

#праздник #радио #Балаева

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