Аида Балаева встретилась с главой Управления по делам религии Турции

Международное сотрудничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр культуры и информации провела встречу с председателем Управления по делам религии Турции Али Эрбашом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК 

Фото: пресс-служба МКИ РК

Стороны обсудили аспекты сотрудничества в различных направлениях. Особое внимание было уделено укреплению совместной работе в сфере религиозного образования и расширения сотрудничества между университетами обеих стран.

Аида Балаева отметила, что отношения двух государств связывают крепкие братские узы, основанные на общих традициях и ценностях. Министр подчеркнула, что в рамках сотрудничества между государствами ведется работа, направленная не только на продвижение общих духовных и культурных ценностей, но и по формированию духовных и культурных ценностных ориентиров, поскольку любая религия пропагандирует доброту, милосердие, взаимное уважение и любовь к окружающим людям.

«В современном мире важно уделять внимание разъяснению религиозных вопросов, особенно в контексте работы среди подрастающего поколения. В условиях увеличения деструктивной информации в социальных медиа необходимо уметь различать полезные и истинные намерения от ложных. Мы должны приложить совместные усилия для обеспечения молодежи достоверной и качественной информацией», - заключила министр.

Али Эрбаш выразил уверенность, что подобные встречи придают динамику развития двусторонним отношениям. Он подчеркнул, что Управление по делам религии Турции активно взаимодействует с Казахстаном, сосредоточив внимание на обучении и развитии студентов, а также их интеграции в общество.

В завершение встречи стороны выразили намерение продолжить плодотворную работу, направленную на продвижение духовно-культурных ценностей.

#казахстан #Турция #религия

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