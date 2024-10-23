Аида Балаева вручила государственные награды деятелям культуры и искусства

В Центральном концертном зале «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультинформ

Фото: Минкультуры РК

В мероприятии приняли участие выдающиеся деятели культуры и искусства, журналисты, работники сферы информации.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила присутствующих с национальным праздником.

«Сегодня президент своим указом присудил награды деятелям, которые внесли большой вклад в развитие и процветание нашей страны. Среди них и представители нашей сферы. Это большое радостное событие для всех нас. Ведь для каждого человека признание его труда — это огромное счастье. От всей души поздравляю вас с наградами!», — сказала министр.

От имени президента глава МКИ вручила государственные награды ряду деятелей культуры и искусства, внесших значительный вклад в развитие страны.

Так, Указом главы государства звание «Қазақстанның халық әртісі» было присвоено эстрадной певице Майре Ильясовой и заместителю главного дирижера Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Абзалу Мухитдину.

Кроме того, Указом главы государства ряд граждан были награждены орденами «Парасат» «Достық» II степени, «Құрмет», а также медалями «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат».

Более пятидесяти человек также получили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма.