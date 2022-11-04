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​​​​​​​Акт милосердия и гуманизма

Марат Когамов, доктор юридических наук, профессор, почетный юрист РК

Амнистию этого года можно назвать особой, ее следует рассматривать в качестве единоразового высоконравственного публично-правового шага со стороны общества и государства.

Повторение подобных событий как единственного основания для принятия закона об амнистии, вне всякого сомнения, исключит появление в будущем аналогичного документа. Об этом следует помнить всегда.

Надо отметить, что амнистия как акт соблюдения и уважения прав и свобод человека носит точечный характер, и под нее подпадают главным образом лица, бывшие участниками массовых беспорядков и связанных с ними деяний в период с 4 по 7 января текущего года. Кроме того, дейст­вие закона об амнистии распространяется на отдельные уголовные правонарушения, совершенные сотрудниками полиции и военнослужащими (против личности, заведомо незаконное задержание, принуждение к даче показаний, укрытие уголовного правонарушения, самовольное оставление части или места службы, халатное отношение к службе).

Следовательно, действие закона об амнистии не распространяется на тех, кто в указанное выше время мог совершить иные преступления, вне их связи с массовыми беспорядками. Немаловажно, что в основе определения преступлений, охватывающих 52 статьи Уголовного кодекса, по которым была объявлена амнистия, лежали точные, глубоко выверенные Генеральной прокуратурой данные, основанные на правовом учете лиц и деяний, зарегистрированных в органах уголовного преследования государства в рассматриваемый период.

Собственно, условия, основания, последовательность проведения и порядок оформления результатов амнистии опираются на требования ст. 78 УК, нормы закона об амнистии, а также на специальный алгоритм применения указанного закона. Так, на основании акта об амнистии лица, совершившие уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Освободить от наказания либо сократить или заменить более мягким видом назначенное им наказание также могут и уже осужденных за это граждан.

Что касается лиц, осужденных за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, то им может быть сокращен срок назначенного наказания. С лиц, отбывших наказание или освобожденных от дальнейшего его отбывания, актом об амнистии может быть снята судимость. Немаловажно, что акт об амнистии не распространяется на совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, террорис­тические, экстремистские прес­тупления, пытки, а также при рецидиве преступлений.

Таким образом, при ясно выраженном обязательном согласии субъекта на применение к нему норм закона об амнистии, если уголовное дело в отношении него находится в стадии расследования либо на рассмотрении в судебном разбирательстве, уголовное дело прекращается производством в соответствующей стадии уголовного процесса либо в отношении подсудимого (осужденного) может быть вынесен обвинительный приговор с освобождением от применения наказания или его отбывания.

Нормы закона об амнистии выражают милосердие общества и государства и по отношению к совершителям тяжких и особо тяжких преступлений. Во всех случаях судами им назначается подлежащее отбыванию уголовное наказание в виде лишения свободы, однако его сокращают на три четверти при совершении тяжкого и наполовину при совершении особо тяжкого преступления. Согласие данных лиц на применение к ним акта амнис­тии судами соответствующих инстанций не испрашивается.

В целом закон об амнистии, без учета лиц, уголовные дела о которых продолжают находиться в стадии расследования или на рассмотрении в судах, уже затронет права и интересы 915 осужденных лиц, в том числе 87 лиц, отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы, и 828 лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Актуально, что законом об амнистии на Правительство и местные исполнительные органы государства возложена функция по активной ресоциализации амнистированных лиц и указаны ее основные формы.

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