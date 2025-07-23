В рамках меморандума о взаимном сотрудничестве между специализированным IT-лицеем города Актау и ТОО «VS Engineering» в Омске, учащиеся проходят летнюю производственную практику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления образования

Фото Управления образования Мангистауской области

В практике участвуют 40 школьников из Омска, Актау и Республики Сербия. Ребята выполняют различные задания и проходят курсы по направлениям инженерии и другим сферам.

В частности, они работают над заданиями по электротехнике (Electrical), промышленной безопасности и экологии (HSE), водоснабжению и водоотведению (Water supply, Water drainage).

Кроме того, школьники проходят курсы по техническому английскому языку для инженеров, химии, а также по использованию конструктора cuboro. В течение 210 минут они знакомились с возможностями конструктора в образовательной сфере, выполняли инженерные задания, изучали основы схемотехники, развивали креативное мышление и навыки командной работы.

В конце практики всем участникам будут вручены специальные сертификаты, а за месяц выполненной работы они получат стипендию.