Алексей Луценко стал национальным чемпионом по велоспорту на шоссе

Спорт
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Обладателем белой майки национального чемпиона в элите по велоспорту стал представитель Северо-Казахстанской области Алексей Луценко, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт Федерации по велоспорту Казахстана. 

Фото пресс-службы Федерации велоспорта РК

Сегодня, 25 июня, в Талдыкоргане прошел завершающий день Национального чемпионата Республики Казахстан по велоспорту на шоссе и Спартакиады Республики Казахстан.

На старт вышли мужчины и андеры в групповой гонке 164 км (5 кругов). Маршрут пролегал через предгорье Джунгарского Алатау и отличался непростыми подъемами и извилистыми поворотами.

После многочисленных атак первая устойчивая лидирующая группа появилась на втором круге и состояла из четырех гонщиков – Алексея Луценко, Евгения Гидича, Даниила Марухина и Александра Семенова. Однако уже во второй половине гонки Семенов не смог удержать темп беглецов и переложился к ближайшим преследователям – Максиму Тараскину и Юрию Натарову. К этому времени отставание основной группы от лидеров составляло более 3,5 минут.

За 20 км до конца гонки Алексей Луценко предпринял решающую атаку и провел оставшуюся дистанцию в гордом одиночестве, финишировав с преимуществом в 2 минуты, 5 секунд.

Серебряная медаль была разыграна между Гидичем и Марухиным в спринтерской борьбе, в которой сильнее оказался Гидич.
Таким образом, обладателем белой майки национального чемпиона в элите стал представитель Северо-Казахстанской области Алексей Луценко. 

Евгений Гидич, представлявщий интересы Акмолинской области, занял второе место. Бронзовым призером стал Даниил Марухин из Северо-Казахстанской области.

«Своей формой я доволен. В преддверии «Тур де Франс» было важно проверить себя. И это огромная честь стартовать в «Тур де Франс» в майке национального чемпиона Казахстана. Со мной ехали несколько гонщиков, намного младше меня. Подметил, что они молодцы. Физическая форма и гоночный ритм у них не хуже чем у тех, кто гоняет в профессиональных командах. Уровень соперников подрос», - говорит Алексей Луценко. 

Среди андеров победителем НЧРК стал Николя Винокуров (Северо-Казахстанская область), «серебро» досталось Андрею Ремхе (Алматинская область), «бронзу» заполучил Оркен Сламжанов (Жетысуская область).

#чемпионат #велоспорт

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