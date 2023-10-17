Алексею не было равных

Спорт
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Кошкарбек Тусипов

Команда Astana Qazaqstan Team успешно завершила выступление на веломногодневке «Президентский тур Турции», одержав победу в генеральной классификации.

фото astana-qazaqstan.com

Итак, лидер нашей сборной Алексей Луценко все же выиграл «Тур Турции». Перехватив майку лидера на третьем этапе на вершине горы Бабадаг, чемпион Казахстана сумел защитить ее на протяжении следую­щих пяти дней, добившись красивого триумфа в историческом центре Стамбула.

Напомним, что на эту гонку Луценко приехал сразу после Азиады в Китае, где завоевал «золото» и «серебро». На многодневке в Турции он выиграл королевский этап, а на шестом этапе стал вторым. Кстати, здесь же другой гонщик «Астаны», колумбиец Харольд Техада, занял третье место. На втором месте оказался немец Бен Цвихофф из команды BORA-hansgrohe (Германия).

– Я очень рад одержать эту победу! Было непросто защищать майку на протяжении прак­тически всей недели, но рядом со мной была великолепная команда, и с этими ребятами все стало возможным. Этап до Бабадага был по-настоящему брутальным, и я счастлив и горд, что стал там победителем. На протяжении следующих дней вместе с командой мы делали все возможное, чтобы защитить лидерство и одержать победу. Это самое прекрасное завершение сезона и для команды, и для меня. Несколько лет назад я уже был близок к победе здесь, в Турции, но финишировал вторым. В этот раз я был мотивирован добиться большего, был сфокусирован на результате, мне удалось набрать отличную форму к Азиатским играм, – говорил Алексей после финиша.

– Думаю, что это очень красивое завершение сезона для нашей команды. Вместе с этой победой Казахстан заработал важные очки в олимпийском рейтинге, завоевав две из четырех лицензий для участия в Олимпийских играх в Париже-2024, – отметил Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana QazaqstanTeam.

#Спорт #велоспорт #Алексей Луценко #Тур Турции

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