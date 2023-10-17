Алексею не было равных Спорт 17 октября 2023 г. 0:10 79 Кошкарбек Тусипов Команда Astana Qazaqstan Team успешно завершила выступление на веломногодневке «Президентский тур Турции», одержав победу в генеральной классификации. фото astana-qazaqstan.com Итак, лидер нашей сборной Алексей Луценко все же выиграл «Тур Турции». Перехватив майку лидера на третьем этапе на вершине горы Бабадаг, чемпион Казахстана сумел защитить ее на протяжении следующих пяти дней, добившись красивого триумфа в историческом центре Стамбула. Напомним, что на эту гонку Луценко приехал сразу после Азиады в Китае, где завоевал «золото» и «серебро». На многодневке в Турции он выиграл королевский этап, а на шестом этапе стал вторым. Кстати, здесь же другой гонщик «Астаны», колумбиец Харольд Техада, занял третье место. На втором месте оказался немец Бен Цвихофф из команды BORA-hansgrohe (Германия). – Я очень рад одержать эту победу! Было непросто защищать майку на протяжении практически всей недели, но рядом со мной была великолепная команда, и с этими ребятами все стало возможным. Этап до Бабадага был по-настоящему брутальным, и я счастлив и горд, что стал там победителем. На протяжении следующих дней вместе с командой мы делали все возможное, чтобы защитить лидерство и одержать победу. Это самое прекрасное завершение сезона и для команды, и для меня. Несколько лет назад я уже был близок к победе здесь, в Турции, но финишировал вторым. В этот раз я был мотивирован добиться большего, был сфокусирован на результате, мне удалось набрать отличную форму к Азиатским играм, – говорил Алексей после финиша. – Думаю, что это очень красивое завершение сезона для нашей команды. Вместе с этой победой Казахстан заработал важные очки в олимпийском рейтинге, завоевав две из четырех лицензий для участия в Олимпийских играх в Париже-2024, – отметил Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana QazaqstanTeam. #Спорт #велоспорт #Алексей Луценко #Тур Турции