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Проект реализуется за счет средств, возвращенных в государственный бюджет в рамках антикоррупционной политики. Объект станет одним из первых в регионе, построенных на деньги из специального фонда, сформированного из возвращенных активов.

Как сообщили в управлении строительства Акмолинской области, строительство идет согласно графику.

«В 2024 году было освоено 129,4 миллиона тенге, из которых 94,6 миллиона — из резерва Правительства, а 34,8 миллиона — из областного бюджета. В текущем, 2025 году, на завершение работ выделено 218,4 миллиона тенге из специального государственного фонда, куда аккумулируются средства, возвращенные в рамках антикоррупционной деятельности», — пояснили в ведомстве.

Подрядчиком выступает ТОО «Корпорация QR». За технический надзор отвечает ТОО «Центр Качества СервисСтрой», авторский надзор осуществляет ТОО «ДизайнПроектМонтаж». Сейчас на объект завозится технологическое медицинское оборудование. После ввода в эксплуатацию амбулатория будет работать в одну смену — с 8:00 до 17:00, пять дней в неделю.

«Штатная численность медицинского персонала составит шесть человек: два врача, три медсестры и санитарка. Дополнительно будет задействован один сотрудник технического персонала. Это позволит обеспечить базовую амбулаторную помощь сельчанам на месте — без необходимости поездок в районный центр», — рассказали в акимате Астраханского района.

В амбулатории будут проводить профилактические, противоэпидемиологические и санитарно-гигиенические мероприятия, диспансерное наблюдение, просветительскую работу по вопросам ЗОЖ и, конечно, прием пациентов.

Этот проект стал примером того, как возвращенные государству активы обретают реальную ценность для граждан. Инициатива Правительства Казахстана по целевому использованию таких средств — это не просто жест справедливости, а эффективный механизм развития социальной инфраструктуры.