В трех селах ЗКО запустили водопровод за счет возвращенных активов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Каратобинском районе Западно-Казахстанской области запустили магистральный водопровод, построенный за счет возвращенных государству активов. Новый объект обеспечит питьевой водой более 1,5 тыс. жителей трех сел, передает Kazpravda.kz.

В церемонии открытия водопровода приняли участие прокурор Западно-Казахстанской области Нұрбек Ұласбекұлы и аким региона Нариман Торегалиев.

Новый объект водоснабжения охватывает села Толен, Сауле и Каракамыс. Помимо местных жителей, доступ к питьевой воде получили девять социальных объектов. На реализацию проекта из специального государственного фонда было выделено 2,1 млрд тенге.

«В целом на реализацию социальных проектов в Западно-Казахстанской области за счет возвращенных активов выделено 17,7 млрд тенге. Из них на сегодня сданы в эксплуатацию 24 объекта на общую сумму 7 млрд тенге», — сообщили в Генеральной прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что особое внимание будет уделяться целевому и эффективному использованию возвращенных средств, а также качеству реализации социальных проектов в регионе.