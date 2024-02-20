Американский журнал Travel+Leisure опубликовал путеводитель по Казахстану

Как отметили в Минтуризма, его содержание заинтересует даже коренных жителей республики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В американском журнале Travel+Leisure представлена информация о туристическом потенциале Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

По информации Минтуризма, Казахстан в последние годы становится трендовым направлением для иностранцев, о чем свидетельствует упоминание в таких крупных изданиях, как авторитетный американский журнал Travel+Leisure и его подразделение по Юго-Восточной Азии, которое опубликовало обширный путеводитель по Казахстану.

Журналист Яшита Вашишт собрала тур по уникальным казахстанским местам. Репортаж называется «Чем заняться, где заселиться и чем полакомиться: лучший маршрут по Казахстану», и его содержание заинтересует даже коренных жителей республики.

Для изучения Казахстана составитель рекомендует выбрать период с апреля по май или с сентября по октябрь. Именно в межсезонье, по наблюдениям автора, можно с комфортом насладиться панорамой горных пейзажей и захватывающими степными просторами.

—Travel+Leisure предлагает семидневное путешествие по Казахстану с посещением достопримечательностей Астаны, Шымкента, Туркестана, Алматы и окрестностей. Кроме этого, журнал собрал полезную информацию по приезду в Казахстан, как визовая доступность, разговорник фраз на казахском языке с переводом на английский язык, подборку отелей и блюд национальной кухни, — пишут в распространенном пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что Travel + Leisure - журнал о путешествиях, базирующийся в Нью-Йорке. Он издается 12 раз в год. По данным корпоративных СМИ, у него 4,8 млн читателей. Издание специализируется на туристических поездках и часто публикует статьи, написанные писателями, поэтами, художниками, дизайнерами и журналистами, не занимающимися путешествиями. Там можно найти фотографии из путешествий и обложки с изображением моделей, отдыхающих в престижных условиях.

Travel+Leisure объединяет сообщество из 16 млн путешественников по миру, и имеет в штате более 100 тревел-журналистов и фотографов.