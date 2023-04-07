Анархан Дюсенова возглавила аппарат Минтруда

С июля 2021 года она занимала должность заместителя председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Приказом министра труда и социальной защиты населения Дюсенова Анархан Калиевна назначена на должность руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Анархан Дюсенова родилась в 1971 году в Северо-Казахстанской области. Окончила Кокчетавское медицинское училище, Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова и Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева.

Трудовую деятельность начала в 1990 году лаборантом Кокчетавского облтубдиспансера.

1991-1994 гг. - медсестра детского сада.

1994-2003 гг. - патронажная медсестра Чермошнянского ФАПа.

В 2003-2006 годы работала секретарем Тайыншинского районного маслихата.

В 2006-2011 годы занимала должность заместителя акима Тайыншинского района.

В 2011-2014 годы работала первым заместителем председателя Тайыншинского территориального филиала НДП «Нур Отан».

В 2014-2017 годы работала заместителем акима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам.

2017-2018 гг. - заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК.

2018-2019 гг. - директор департамента организационной и территориальной работы центрального аппарата партии «Нур Отан».

В 2019-2021 годы являлась вице-президентом, управляющим директором АО «Центр развития трудовых ресурсов».

С июля 2021 года и по настоящее время занимала должность заместителя председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.