Антикор присоединили к КНБ

Указы и распоряжения
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по совершенствованию системы государственного управления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с подпунктом 5 статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) путем присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан.

2. Образовать ведомство Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – Службу по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (далее – Служба).

3. Передать Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы функции и полномочия реорганизованного Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.

4. Определить Комитет национальной безопасности Республики Казахстан и Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы правопреемниками прав и обязательств Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

5. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан» следующее изменение: в Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом: строку «Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)» исключить.

6. Комитету национальной безопасности Республики Казахстан в месячный срок внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан:

- проект Положения о Службе;
- совместно с Правительством Республики Казахстан и Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы предложения по перераспределению штатной численности реорганизованного Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

7. Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы в месячный срок внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект Указа о внесении изменений и дополнений в Положение об Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы.

8. Комитету национальной безопасности Республики Казахстан и Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы  в двухмесячный срок принять иные меры по реализации настоящего Указа.

9. Правительству Республики Казахстан в срок до 1 сентября 2025 года разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект закона, вытекающий из настоящего Указа.

10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

11. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент  Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 30 июня 2025 года

№ 927

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