​Архар в неволе

Тревожный факт помогла выявить внимательность участкового полицейского Зайсанского районного отдела внутренних дел. При подворном обходе вверенного участка инспектор заметил в загоне среди овец красавца архара – дикого барана с большими изогнутыми в круг рогами. Как признался 55-летний хозяин, в течение месяца он держал дикое животное для улучшения породных качеств своей отары.

– Горный баран является редким животным и занесен в Красную книгу Казахстана, – дали комментарий в депар­таменте внутренних дел Восточного Казахстана. – Кроме того, архары находятся под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. По факту незаконного обращения с краснокнижным животным начато досудебное расследование. Его дальнейшую судьбу должна определить региональная территориальная инспекция охотничьего и лесного хозяйства.

Архары обитают в горной местности Зайсанского, Тарбагатайского, Курчумского, Катон-Карагайского, Урджарского районов Восточного Казахстана. Они прекрас­ные скалолазы и кочевники на дальние расстояния. Для усиления их охраны в Восточном Казахстане определены закрытые для выпаса домашних овец территории и водопои. Лесники следят за тем, чтобы сюда не вторгалась хозяйственная деятельность человека.