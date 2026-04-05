Она одержала победу в индивидуальном многоборье на этапе серии Гран-при по художественной гимнастике, который проходит в Тье (Франция)
Спортсменка по итогам программы набрала 106,900 балла и заняла третье место, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
«Акмарал Ерекешева продемонстрировала стабильное и уверенное выступление на международной арене. Конкуренция на турнире была высокой, однако ей удалось закрепиться в числе призёров. Этот результат подтверждает её высокий уровень подготовки», - сообщает НОК.
Победительницей соревнований стала представительница Беларуси Алина Горносько, набравшая 112,200 балла. Серебряную медаль завоевала россиянка Мария Борисова с результатом 110,350.
Бронзовая награда Акмарал Ерекешевой стала одним из значимых результатов казахстанской сборной на международных стартах.