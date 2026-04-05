ЧП на реке Есиль: собаку спасли из-под льда в Астане

Чрезвычайные ситуации
715

Очевидцы сообщили о происшествии на пульт 112

Фото: Сгенерировано ИИ

Столичные спасатели оперативно пришли на помощь собаке, провалившейся под лёд на реке Есиль в районе улицы Сарайшык, вблизи моста Аркар, передает Kazpravda.kz

На место незамедлительно выехал аварийно-спасательный отряд МЧС. Для проведения операции была задействована аэролодка - специализированная техника, предназначенная для работы в условиях тонкого льда и открытой воды.

Спасатели добрались до животного за считанные минуты и приступили к извлечению с использованием страховочного снаряжения.

«Спасатели прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки и оценили обстановку. Благодаря применению специализированной техники и слаженным действиям удалось оперативно извлечь животное из воды. Состояние собаки стабилизировано, угрозы жизни нет», - сообщили в МЧС.

Собаку аккуратно извлекли из ледяной воды и доставили на берег. Операция завершилась успешно, пострадавшее животное было спасено.

#спасение #животное #112

