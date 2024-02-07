Асат Нурпеисов назначен управделами президента

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: qr-pib.kz

 "Указом главы государства Нурпеисов Асат Булатович назначен управляющим делами президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Нурпеисов Асат Булатович родился 18 июля 1987 года.

В 2010 году окончил Нью-Йоркский университет в Праге по специальности «экономика и менеджмент», в 2012 году – Европейскую школу бизнеса, магистр «Международного банковского дела и финансов» MSc Global Banking and Finance.

В 2012-2015 гг. работал в менеджмент-консалтинге KPMG Tax and Advisory.

В 2015-2016 гг. – руководитель управления департамента развития системы государственного управления, советник министра национальной экономики Республики Казахстан.

В 2016-2017 гг. – директор департамента корпоративных финансов АО «НУХ» Байтерек».

В 2018-2019 гг. – главный инспектор, заместитель заведующего, и.о. заведующего Центром проектного управления канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

В 2019-2022 гг. – руководитель аппарата председателя Национального банка Республики Казахстан.

С 16 февраля 2022 года был руководителем аппарата акима города Алматы.

5 января 2023 года назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан.

#Токаев #назначение #управделами президента

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