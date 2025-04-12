Все совместные проекты и инициативы Казахстан рассматривает через призму национальных интересов, исходя из экономической целесообразности и взаимной выгоды, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэнергетики РК

Состоялась рабочая встреча советника президента РК Магзума Мирзагалиева и министра энергетики РК Ерлана Аккенженова с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. В ходе встречи были затронуты ключевые вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

Обсуждение включало расширение транзитного потенциала казахстанских нефте- и газопроводов. Также рассматривались варианты газификации северных и восточных регионов Казахстана с учётом экономической целесообразности и национальных приоритетов. В повестке были общие вопросы энергетического взаимодействия, включая координацию в рамках ОПЕК+, сотрудничество в сферах электроэнергетики, гидроэнергетики, ВИЭ, участие компаний в нефтегазовых проектах, а также возможности совместной работы в области мирного атома и финансово-банковского сектора.

На встрече также обсуждались национальные приоритеты РК по модернизации энергетической инфраструктуры, включая проекты строительства новых ТЭЦ. Затронуты ключевые факторы и вызовы их реализации, включая вопросы финансового обеспечения на приемлемых условиях. Стороны обменялись мнениями по технологическим решениям в угольной генерации.

«Мы провели предметный и конструктивный диалог с нашими российскими коллегами по широкому спектру вопросов энергетического сотрудничества. Для Казахстана безусловным приоритетом является обеспечение собственной энергетической безопасности, надёжности поставок и реализация планов по модернизации отрасли. Все совместные проекты и инициативы мы рассматриваем через призму национальных интересов, исходя из экономической целесообразности и взаимной выгоды», - отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов по итогам встречи.

Стороны подчеркнули приверженность стратегическому партнёрству и конструктивному взаимодействию. Участники договорились продолжить активный диалог по всем обсуждённым вопросам, чтобы укрепить взаимовыгодное сотрудничество между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.