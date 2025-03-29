Фото: МИД РК

Состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Российской Федерации.

Делегации возглавили заместитель министра иностранных дел РК Ермухамбет Конуспаев и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

В ходе консультаций были обсуждены состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, а также состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам региональной и международной повестки, взаимодействия в многостороннем формате.

В частности, был подробно рассмотрен ход реализации достигнутых на высшем уровне договорённостей и график предстоящих совместных мероприятий.