Астана и Вашингтон обсудили вопросы стратегического партнёрства

Стороны подтвердили свою готовность к дальнейшей реализации достигнутых договоренностей на взаимовыгодной основе, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин и помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу провели шестое заседание комиссии по расширенному стратегическому партнёрству между странами.

Стороны подвели итоги совместной работы за прошедший период, «сверив часы» по текущим вопросам двусторонней и региональной повестки, а также наметили дальнейшие планы по развитию и углублению расширенного стратегического партнёрства, акцентируя особое внимание на аспектах политического и экономического сотрудничества, а также человеческого измерения.

Участники обсудили итоги прошедшего в марте визита министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу в США и его встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Рахметуллин подчеркнул корреляцию политических и демократических преобразований, заявленных президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, с основными вопросами двусторонней повестки, а также важность развития инфраструктурных проектов и транспортных маршрутов, являющихся одними из основных элементов двустороннего торгово-экономического взаимодействия. В ходе переговоров стороны также обсудили сотрудничество в области энергетики и критических минералов.

Американская сторона, в свою очередь, высоко отметила устойчивый прогресс двустороннего партнёрства, уделяя особое внимание проектам, запущенным по итогам саммита глав государств «С5+1» в сентябре прошлого года.

В заключение заседания комиссии стороны подтвердили свою готовность к дальнейшей реализации достигнутых договоренностей на взаимовыгодной основе.

Стороны договорились провести очередное заседание казахстанско-американской комиссии по расширенному стратегическому партнёрству в 2025 году в Астане.