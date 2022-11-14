Астанчане встретили звезд чемпионата мира по пара дзюдо в аэропорту столицы

Болельщики и родители с почетом встретили в аэропорту Ергали Шамея, ставшего чемпионом мира по пара дзюдо среди слабовидящих спортсменов в Баку, Акмарал Науатбек, завоевавшую первую золотую медаль мирового первенства среди женщин в этом виде спорта в истории независимого Казахстана, бронзовых призеров чемпионата мира Даяну Федосову, Жанботу Аманжол, Олжаса Оразалыулы, передает официальный сайт столичного акимата.

На чемпионате мира по пара дзюдо в Баку наши спортсмены завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали. Честь страны защищали 18 членов национальной сборной. Одна из них – астанчанка Акмарал Науатбек. Спортсменка завоевала золото на чемпионате мира по пара дзюдо и стала первой чемпионкой в истории страны среди женщин.

«Соревнования прошли на очень высоком уровне. Приехали спортсмены из 41 страны. Впереди будет чемпионат Азии, а затем Азиатские игры, а затем мировые игры. Вы сможете увидеть меня в этих 3 гонках. Тот факт, что мама приехала в Баку – на чемпионат мира, чтобы поддержать меня, дал мне много сил. Благодарю всех», - сказала чемпионка мира по пара дзюдо Акмарал Науатбек.

Кроме того, в торжественной обстановке встретили спортсменов, прославивших страну, заместитель акима города Есет Байкен, руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев и представители спортивной сферы.

Еще один столичный спортсмен Ергали Шамей, участвовавший в соревнованиях среди мужчин в весе 73 кг, также принес стране золотую медаль.

«Я благодарен землякам, которые проявляют такое уважение и встречают нас. Я благодарю тренеров, родителей, болельщиков, которые верили в меня и подготовили к соревнованиям. Я очень рад, что достойно защищаю честь страны и представляю имя казахского народа на мировом турнире. Теперь цель – покорить Олимпиаду. Надеюсь, что на предстоящих соревнованиях буду завоевывать золотые медали, чтобы наш флаг развевался, а гимн исполнялся в разных странах. Мои победы еще впереди», - сказал чемпион мира Ергали Шамей.

Кроме того, казахстанские спортсмены завоевали бронзовую медаль в командном соревновании.

«Это достижение – результат упорного труда и поддержки спорта в стране», - сказал главный тренер сборной Жандос Киянов.

Напомним, чемпионат мира по пара дзюдо проходил в Баку с 8 по 11 ноября. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 41 страны. На турнире Казахстан представили 18 спортсменов национальной сборной.