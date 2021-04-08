Астанчанин выбил зубы женщине за отказ потанцевать

Сотрудники криминальной полиции районного управления ДП Нур-Султана задержали 50-летнего жителя города, подозреваемого в хулиганстве, передает Polisia.kz.
В ходе выяснения обстоятельств мужчина признался, что в одном из столичных кафе по улице Ш.Валиханова он избил 40-летнюю женщину и сбежал.
"Установлено, что изрядно выпивший мужчина начал приставать к двум женщинам, находящимся в кафе, и уговаривал их потанцевать с ним. Услышав в ответ отказ, оскорбленный мужчина ударил кулаком в лицо женщину и выбил ей два передних зуба. Испугавшись, что может понести наказание, он спешно покинул заведение. Позже мужчина уехал к родственникам в поселок", - говорится в сообщении.
После обращения женщины в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК. В настоящее время подозреваемый задержан.
