Асу Алмабаев получил нового соперника

У казахстанского бойца Асу Алмабаева (16-2) сменился соперник, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

26 ноября на Бали (Индонезия) Алмабаев должен был провести бой с россиянином Мухаммадом Идрисовым (7-0), представляющим Бахрейн. Он планировался в наилегчайшем весе в рамках турнира Brave CF 66.

Как стало известно, Идрисов из-за неустановленной травмы не сможет выйти на поединок. Вместо него с Алмабаевым подерется непобежденный филиппинец Кеннет Манингат (6-0).

Напомним, Алмабаев успешно выступает под эгидой Brave CF и является одним из главных претендентов на пояс. Он идет на серии из 12 побед.