Асык ату: чемпион первого открытого турнира в Астане получил автомобиль

В честь Дня Республики в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan впервые был организован открытый турнир по асык ату, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

В финальный этап турнира по итогам отбора в 17 областях, 3 мегаполисах прошли только 40 спортсменов, занявших 1-2 места из почти 2 тысяч участников старше 21 года.

В результате Ануарбек Нуржигит стал обладателем железного коня марки JAC. Серебряный призер Нурлан Жомарт получил вознаграждение в размере 1 000 000 тенге. Бронзовый призер Космобек Кулибек был награжден премией 500 000 тенге. За волю к победе представитель области Жетысу Кастай Манас получил специальный кубок.