Авария на ТЭЦ в Риддере: мёрзнут 22 000 горожан, детей перевели на онлайн-обучение

Из-за аварии на ТЭЦ для более 22 тыс. абонентов снижена подача тепла. В городе экстренно создан штаб по аварийной ситуации на АО «Риддер-ТЭЦ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акима ВКО Даниала Ахметова.

Глава региона сообщил, что 5 ноября в 20.00 на теплостанции в системе золоудаления вышел из строя насос, и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата № 1.

«В результате температура теплоносителя опустилась до +39 °С (при плановом +70 °С). В настоящее время снижена тепло подача для более 22 тыс. абонентов города Риддера.

Экстренно под моим руководством создан штаб по ликвидации авариной ситуации. Штаб работает круглосуточно. Также на теплостанцию привлечены специалисты с Согринской и Усть-Каменогорской ТЭЦ, АО «УКа Тепловые сети», АО «ОЭСК»(РЭК). На данный момент произведена замена двигателя в системе золоудаления, идут пуско-наладочные работы», - сообщил аким ВКО на своей странице в Instagram.

По данным Ахметова, дополнительно на ТЭЦ уже поставлено 120 тонн мазута, отгрузка топлива продолжается.

Для ликвидации аварийной ситуации ТОО «Казцинк» направил на ТЭЦ более 20 сотрудников и выделил дополнительное оборудование для ремонтно-восстановительных работ. Также из Усть-Каменогорска в помощь тепловикам прибыли 20 сотрудников ТОО «Востоквзрывпром». Вместе с тем для бесперебойной работы энергосистемы города АО «ОЭСК» (РЭК) направили в Риддер 12 аварийных бригад.

Приказом и.о руководителя отдела образования г. Риддер с 7-11 ноября учащиеся школ переходят на дистанционную форму обучения. Также на это время приостанавливают работу дошкольные учреждения города. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2014 года № 756 «Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» данная аварийная ситуация классифицируется как ЧС местного масштаба», - заявил Даниал Ахметов.

В едва начавшемся отопительном сезоне это уже не первое испытание риддерцев на прочность. 23 октября из-за качества мазута произошел сбой в работе котлов на ТЭЦ.