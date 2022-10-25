Остановка ТЭЦ: аким Риддера обратился к жителям

Аким Риддера Дмитрий Горьковой обратился к жителям в официальном Instagram-аккаунте, передает передает Кazpravda.kz.

Он отметил, что ситуация с теплоснабжением и горячим водоснабжением восстановится в городе сегодня в полном объеме.

"По поручению акима области был создан оперативный штаб. И сразу была осуществлена поставка мазута в количестве 190 тонн для того, чтобы произвести запуск всех имеющихся котлов. Сейчас производится прогрев четвертого резервного котла высокого давления. При этом для восстановления всей отопительной системы, а также для подачи горячего водоснабжения необходимо определенное время", - сообщил аким города.

Напомним, что 23 октября в Риддере остановилась работа котлов на ТЭЦ. Причиной стала халатность руководства теплоэлектроцентрали, которое не проконтролировало качество мазута.