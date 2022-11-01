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Происшествия

Автоледи насмерть сбила пешехода в Алматы

Женщина насмерть сбила пешехода в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Информация о происшествии появилась в одном из Telegram-каналов.

По информации Департамента полиции мегаполиса, ДТП произошло 1 ноября около 13:00 часов. Гражданка А. на автомашине Hyundai Sonata на проспекте Абая наехала на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги.

«В результате ДТП женщина 1959 года рождения скончалась на месте происшествия. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы», – отметил начальник управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов.

 

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