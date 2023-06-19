Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает с 2024 года в Казахстане

Правительство, Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Ход внедрения регулирования предпринимательской деятельности «с чистого листа» и автоматизации госконтроля в отношении субъектов бизнеса рассмотрели в Правительстве Казахстана в субботу, 17 июня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

На совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова было отмечено, что госорганами совместно с НПП «Атамекен» проанализированы 44 сферы регулирования бизнеса. В результате выявлено 10 108 требований, не соответствующих условиям новой регуляторной политики.

По данным министра национальной экономики Алибека Куантырова, на сегодняшний день сформирован единый пул из 386 поправок в законодательные акты, которые призваны исключить необоснованные требования к предпринимателям. В ближайшее время их планируется добавить в проект закона по вопросам ведения бизнеса (9-й пакет), который уже находится в Парламенте. Параллельно с этим госорганы ведут отмену и пересмотр требований в рамках подзаконных актов.

С комментариями о проводимой работе также выступили заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Малик Саулебай, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр энергетики Алмасадам Саткалиев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова.

Премьер-министр отметил, что в целом определенная работа по подзаконным актам, направленным на отмену или пересмотр регуляторных требований, уже проведена: из 625 актов принято 513. Вместе с тем на исполнении находятся еще 112.

В этой связи Алихан Смаилов поручил министерствам сельского хозяйства, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития в срок до 30 июня завершить данную работу.

«Аппарату Правительства в случае непринятия отраслевых приказов в установленный срок внести соответствующие представления о привлечении политических государственных служащих к дисциплинарной ответственности», – сказал он.

Кроме того, премьер-министр поручил ответственным госорганам совместно с НПП «Атамекен» дополнительно проработать вопрос сокращения отчетности для бизнеса, что позволит значительно снизить нагрузку на предпринимателей.

В рамках рассмотрения второго вопроса повестки было отмечено, что в прошлом году завершена работа по автоматизации 35 сфер госконтроля бизнеса, в настоящее время проводится работа еще по 35 сферам. 

Глава МНЭ Алибек Куантыров доложил, что платформа Smart Data Ukimet с автоматическим функционалом готова к эксплуатации. В настоящее время она проходит рабочую апробацию. Таким образом, автоматизированная система государственного контроля и надзора заработает с 2024 года.

С докладом о проведении технической настройки платформы выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Свои комментарии по автоматизации систем управления рисками (СУР) также дали заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Малик Саулебай, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова. 

Премьер-министр подчеркнул, что МСХ и МИИР необходимо до 30 июня обеспечить принятие отраслевых СУР, а также до 1 сентября завершить апробацию всех сфер контроля в системе Smart Data Ukimet в целом. 

«Мы должны работу по автоматизации госконтроля завершить в этом году, чтобы уже со следующего года у нас все проверки и контроль осуществлялись на основе систем управления рисками», – заключил Алихан Смаилов. 

#Смаилов #экономика #премьер-министр #Правительство #бизнес

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