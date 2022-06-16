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Айда, Золотая Орда!
Аскер Шыгысов

Костюмы воинов Золотой Орды и времен Казахского ханства реконструировали любители историчес­кого средневекового боя из клуба Temir Tumen В Петропавловске.

В своем клубе они изучают, воссоздают и адаптируют к спортивным состязаниям костюмы и доспехи прошлого. В них они выступают на праздниках, участвуют в соревнованиях.

Зачем это нужно? Рыцарские турниры сродни машине времени, с помощью которой можно перенестись в средневековое прошлое и пережить яркие эмоции. Историческая реконструкция – это еще уникальный спорт, который вбирает в себя многие виды единоборств и дарит навык работы в команде.

В Казахстане подобный вид боевых искусств пока только набирает популярность. Самым значимым событием у любителей средневековья считается «Битва наций», которая проходит один раз в два года в каком-либо значимом историческом месте.

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