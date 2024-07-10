Айжан Есмагамбетова освобождена от должности вице-министра здравоохранения

Она переходит на другую работу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Есмагамбетова Айжан Серикбаевна освобождена от должности вице-министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача РК в связи с переходом на другую работу.

Родилась 5 апреля 1972 году в Алматинской области.

Трудовую деятельность начала в 1997 году, работала врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом отдела особо опасных инфекций Республиканской санитарно - эпидемиологической станции. С 2002 года назначена заведующей лаборатории отдела особо опасных инфекций.

Занимала разные должности в Минздраве, министерстве национальной экономики.

С июня по октябрь 2020 года работала в должности заместителя председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава, с октября 2020 года по февраль 2022 года была председателем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства.

С 14 февраля 2022 года назначена на должность вице-министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача.