Айжан Есмагамбетова освобождена от должности вице-министра здравоохранения

Она переходит на другую работу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
Постановлением правительства Есмагамбетова Айжан Серикбаевна освобождена от должности вице-министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача РК в связи с переходом на другую работу.
Родилась 5 апреля 1972 году в Алматинской области.
Трудовую деятельность начала в 1997 году, работала врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом отдела особо опасных инфекций Республиканской санитарно - эпидемиологической станции. С 2002 года назначена заведующей лаборатории отдела особо опасных инфекций.
Занимала разные должности в Минздраве, министерстве национальной экономики.
С июня по октябрь 2020 года работала в должности заместителя председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава, с октября 2020 года по февраль 2022 года была председателем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства.
С 14 февраля 2022 года назначена на должность вице-министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача.