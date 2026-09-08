Эльдар Толганбаев назначен помощником Президента Казахстана

Указом Главы государства Толганбаев Эльдар Сейдахметович назначен помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба правительства РК

Эльдар Толганбаев окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима и Университет им. Д.А. Кунаева.

Главный специалист аппарата маслихата Алакольского района Алматинской области (2005);

Главный специалист отдела внутренней политики акимата Алакольского района Алматинской области (2005-2006);

Работал в структуре Министерства культуры и информации РК (2006-2008);

Главный консультант, заведующий сектором оперативной информации Информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-Министра РК (2008-2012);

Заместитель директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК (2012-2016);

Советник Председателя Мажилиса Парламента РК (2016-2019);

Работа в частной структуре (2019);

Заместитель председателя правления АО «Центр развития г. Алматы» (2019-2020);

Первый заместитель генерального директора АО «Телерадиокомпания Almaty» (2020-2022);

Госинспектор Администрации Президента РК (06.2022-06.2023);

Вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (06.2023-08.2023);

Заместитель заведующего Отделом по коммуникациям Администрация Президента Республики Казахстан (09.2023-02.2024);

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан (с 02.2024).

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