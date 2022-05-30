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Общество
Банда родственников наладила криминальный "бизнес" в Шымкенте

Сотрудниками криминальной полиции в Шымкенте изобличена организованная преступная группа, которая совершила 70 квартирных краж на территории Казыгуртского, Келесского, Ордабасинского и Сарыагашского районов области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские вычислили преступников, сверяя способы краж в райцентрах и селах, а также похищенное с товаром, предлагавшимся в ломбардах города.

В ходе проведенного анализа и результатов оперативно-розыскных мероприятий по нераскрытым квартирным кражам в поле зрения полиции попал 26-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления.

В результате дальнейшей проверки установлено, что он создал устойчивую группу из своих знакомых и родственников, где каждому была распределена роль.

При совершении кражи он обязательно удостоверялся, что хозяев нет на месте, тщательно готовился к совершению каждого преступления с учетом особенностей дома (наличие решеток, сигнализации, камер видеонаблюдения) и изучал распорядок дня хозяев.

С места совершения кражи его сразу же забирал зять на личной автомашине по заранее запланированному маршруту движения. Далее мать и супруга организатора сбывали в ломбарды Шымкента похищенное имущество и в дальнейшем полученную выгоду делили между собой.

Общая сумма причиненного туркестанцам ущерба составила более 100 млн тенге.

В ходе обысков изъято 32 различных приспособления для взлома – монтировки, отмычки, ключи, 52 ювелирных изделия, 106 "залоговых билетов" и автомобиль, на котором перевозилось похищенное.

Организатор и два члена группы водворены в ИВС ОП Казыгуртского района ДП Туркестанской области. В отношении еще одной подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Отмечается, что для эффективной борьбы с кражами реализуется комплекс различных мероприятий, в рамках которых во дворах жилых домов уже установлено более 68 тысяч камер видеонаблюдения, а свыше 22 тысяч – оборудованы по инициативе самих жильцов.

Ужесточено наказание за неоднократное совершение краж, в том числе с проникновением в помещения. Перевод указанных признаков в разряд тяжких преступлений исключает возможность ухода подозреваемых от ответственности в связи примирением сторон.

Вместе с тем лица, совершающие кражи личного имущества, совершенствуют навыки и способы проникновения в жилье. Они используют современную технику, мобильную связь, приобретают и изготавливают специальные инструменты для вскрытия дверей и замков.

Для проникновения злоумышленники используют различные способы: взламывают двери, проникают через открытые форточки, окна, балконы, отжимают пластиковые окна, подбирают ключи к замкам и т.д.

При этом в основном квартирные кражи совершаются днем, когда все находятся на работе или учебе.

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