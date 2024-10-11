«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен

Знакомьтесь – Олжас Тлеугазыулы. Будучи инвалидом 3 группы с детства, он сумел стать неоднократным участником и победителем районных, областных и даже республиканских соревнований по футболу, хоккею, плаванию, настольному теннису и волейболу.

фото из личного архива

В прошлом предприниматель, а сейчас государственный служащий министерства, он не раз представлял нашу страну на международных форумах и при подписании важных договоров.

– Думаю, все это стало возможным благодаря моим родителям, которые никогда не видели во мне инвалида, – начинает наш разговор Олжас. – Они просто любили меня так же, как и сестру, не выделяли среди сверстников, не опекали чрезмерной заботой.

Олжас родился без левой руки ниже локтя. Но это не помешало ему заслужить славу хорошего спортсмена сначала на уровне родного района, а потом и всей области. Уже в начальных классах он стал играть в футбол. Ну а поскольку в Восточном Казахстане практически все мальчишки занимаются хоккеем, увлекся и этим видом спорта.

– Зажимал клюшку локтем под правый хват и катался, – рассказывает Олжас. – Мальчишки тоже меня как инвалида не воспринимали. Росли все вместе, ходили в секции – и на борьбу, и на кикбоксинг. Между делом в настольный теннис играли. А однажды мне друг предложил пойти в волейбол. Тренеры сначала удивились, мол, как без руки в волейбол играть, а потом привыкли. И никаких поблажек, конечно, не было. Да и за что мне поблажки давать? Я рос крепким, физически сильным мальчишкой. На селе, сами знаете, огород, скотина. Я у родителей единственный сын. Можно сказать, все на мне и держалось. Мама работала медсестрой, с утра до вечера в больнице, а папа был коммунальщиком и тоже постоян­но был на работе.

Уже с 6-го класса Олжас Тлеугазыулы начал ездить по соревнованиям. Учебой, если честно, заниматься было некогда. Но когда юноша перешел в 11-й класс, отец сказал: «Хватит, пора готовиться к поступлению в вуз».

В итоге Олжас переключился на уроки и за один год так подтянулся, что выехал на районную, а позже и областную олимпиаду по истории Казахстана и основам права. Талантливый парень без труда поступил в Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова.

– Всегда мечтал стать адвокатом, но на юридический меня не взяли. Говорили, зачем тебе юридическое образование, если в правоохранительные органы с инвалидностью все равно не пойдешь. И тогда папа предложил выбрать финансы и кредит, – вспоминает Олжас.

Будучи студентом, предприимчивый парень решил попробовать себя в бизнесе. С друзьями они занялись телефонией. Стали продавать, подключать, ремонтировать только что появившиеся сотовые телефоны.

– А позже мы перешли на оформ­ление наружной рекламы. Я, кстати, с детства, увлекался еще и фотографией. Помню, как в классе восьмом мне дали деньги, чтобы купил себе джинсовый костюм. А я потратил их на фотоаппарат последней модели. Стал даже подрабатывать. В фотоателье что предлагали? На черно-белом фоне всех выстраивали в ряд, и никакой изюминки. Я же старался подходить к процессу творчески. Всю клиентуру у них перетянул, – смеется Олжас.

Умение видеть сюжет помогло ему и в рекламном бизнесе. Постепенно он стал сам себя обеспечивать. Но параллельно продолжал учиться и, конечно, не бросал спорт.

А в 2002 году в жизни Олжаса произошло немаловажное событие. В тот год он сломал ногу и после снятия гипса врач рекомендовал парнишке пойти в бассейн для разработки мышц.

– Плавать умею с детства. У нас на востоке много озер и рек. Причем плаваю разными стилями. А в бассейне на меня обратила внимание тренер по плаванию Сафонова Анна Иосифовна, – продолжает Олжас. – Она подошла ко мне и предложила позаниматься, чтобы потом поехать на соревнования для людей с ограниченными возможностями. Если честно, я тогда впервые вообще узнал, что такие существуют, что есть даже целая организация Special Olympics, куда входят спортсмены-инвалиды. Согласился. Потом сыграл на областном уровне, а позже отправили в Караганду на республику.

Там подающий надежды спорт­смен сразу занял четвертое место по плаванию. И после соревнований к нему подошли тренеры, предложившие перевестись в Шымкент, чтобы приступить к активным тренировкам и подготовке к следующим чемпионатам среди спортсменов с ограниченными возможностями.

– Я не поехал. Во-первых, решил, что лучше доучиться в своем вузе, а во-вторых… ну не чувствовал я себя инвалидом. Было такое ощущение, что если поеду с ними, то вроде как признаю, что я человек с ограниченными возможностями. А я себя и сейчас таким не чувствую. Потому что передо мной, да и перед многими людьми, кто родился с недугом или же приобрел его в результате травмы, на самом деле мир безграничных возможностей. Ситуации, конечно, бывают разные. Но надо стараться не концентрировать свое внимание на проблеме, а думать о том, что ты можешь сделать. Нужно заниматься собой, самообразованием. Это очень важно и для здорового человека, а для инвалида – вдвойне, – рассуждает Олжас.

По окончании ВКГУ парень решил получить еще и техническое образование и поступил на заочное обучение в Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева. А параллельно устроился в департамент казначейства по Восточно-Казахстанской области.

– Потом я встретил свою будущую супругу Лунару. Встал в очередь на жилье по госпрограмме. И так получилось, что когда мы поженились, сразу же взяли ключи от своей однокомнатной квартиры. Радости не было предела! Как сейчас помню: 42 квадрата, с отдельной кухней. Ремонт делали сами, – улыбаясь, вспоминает мой собеседник.

Позже Олжаса перевели в отдел внутреннего аудита, и он объездил весь регион. А затем руководство назначило перспективного сотрудника заместителем начальника Зайсанского районного управления казначейства. Был он и начальником Риддерского городского управления казначейства. И везде Олжас проявлял себя только с положительной стороны.

– А еще я продолжал играть. Мы в коллективе собрали команду и участвовали во всех турнирах по волейболу, футболу, настольному теннису. Сколько наград было, уже и не помню, но это, наверное, и не главное. Важно, что наш департамент тогда сумел обыграть даже сильнейшие команды региона, – с гордостью говорит наш герой.

В 2013 году жизнь молодой семьи кардинально изменилась. Супругу Олжаса перевели по работе в столицу, и он решил тоже попробовать найти себя в большом городе. В итоге устроился в Министерство индустрии и новых технологий. За десять лет «вырос» от эксперта до заместителя директора департамента, курировал вопросы развития инноваций в стране. Был членом рабочих групп в Парламенте по разработке законов, участвовал в подготовке заседаний на уровне Главы государства. К слову, Олжас – обладатель юбилейных медалей к 20-летию Астаны и 30-летию Независимости РК. Между прочим, когда он представлял нашу страну в лице делегации от министерства на площадках ОЭСР и СНГ, представители других стран приветствовали тот факт, что от Казахстана выступает человек с инвалидностью.

Кстати, и в министерстве он сумел проявить себя в спорте. В скольких турнирах участвовал, будучи работником центрального госоргана, Олжас даже пересчитать не может. И это снова были теннис, футбол, волейбол…

– Сейчас планирую оставить карье­ру госслужащего, – в завершение нашей беседы сказал вдруг Олжас. – У меня две красавицы дочки, хочу больше времени проводить с ними. Думаю, поработать на себя. Может быть, снова открою бизнес. Не исключаю, что когда-нибудь смогу быть полезным своему государству на более высокой долж­ности, ведь опыт руководящий у меня уже имеется. Вокруг море возможностей, главное – их разглядеть. Уверен, у меня все получится!

«Конечно, получится!» – поду­мала я, смотря вслед уходящему мужчине. Ведь он из таких «железных» людей, для которых нет преград. Он давно стер барьеры в своей голове, и инвалидность ему не помеха.